  • Чемпионский перстень Херба Брукса за победу на ОИ-80 продали за 549 000 долларов на аукционе. Его выставил на продажу брат тренера сборной США
Чемпионский перстень Херба Брукса за победу на ОИ-80 продали за 549 000 долларов на аукционе. Его выставил на продажу брат тренера сборной США

На аукционе Heritage за 549 000 долларов был продан чемпионский перстень главного тренера сборной США Херба Брукса с Олимпиады-1980.

Поскольку тренеры не получали медалей, золотой перстень был единственной наградой, врученной Бруксу.

Лицевая сторона украшена пятью бриллиантами в виде олимпийских колец, слева выгравировано имя тренера и логотип зимних Олимпийских игр 1980 года, а справа – результаты матча против СССР, вошедшего в историю как «Чудо на льду», и игры против Финляндии.

Перстень на продажу выставил Дэвид Брукс – брат Херба. Сам тренер умер в 2003 году.

