Александр Кожевников: «Спартаку» нужен такой игрок, как Шипачев. Там голова работает на высочайшем уровне – это ИИ»

Александр Кожевников: «Спартаку» нужен такой игрок, как Шипачев.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что руководству «Спартака» стоит присмотреться к Вадиму Шипачеву , у которого заканчивается соглашение с минским «Динамо ».

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ 39-летний форвард набрал 42 (15+27) очка в 64 матчах, в плей-офф у него 1+4 за 8 игр.

«Я удивлен, что минскому «Динамо» он не нужен. Но у всех свои замашки. «Спартаку » нужен такой игрок, как Шипачев. Думаю, руководству стоит рассмотреть его кандидатуру. Но все зависит от цены и желания.

Во-первых, у Вадима есть кубковый опыт. Как раз таких людей не хватает в составе. Во-вторых, у него в голове компьютер. Там голова работает на высочайшем уровне. Это ИИ (искусственный интеллект – Спортс’‘). Будет отдавать передачи в клюшку, а партнерам останется только подставить и забить.

Жамнов на сто процентов знает, что опыта команде не хватает. Приход такого мастера будет плюсом для «Спартака». Даже два плюса», – сказал Кожевников.

