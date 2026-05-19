  Александр Кожевников: «Спартаку» нужен такой игрок, как Шипачев. Там голова работает на высочайшем уровне – это ИИ»
Александр Кожевников: «Спартаку» нужен такой игрок, как Шипачев. Там голова работает на высочайшем уровне – это ИИ»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что руководству «Спартака» стоит присмотреться к Вадиму Шипачеву, у которого заканчивается соглашение с минским «Динамо».

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ 39-летний форвард набрал 42 (15+27) очка в 64 матчах, в плей-офф у него 1+4 за 8 игр.

«Я удивлен, что минскому «Динамо» он не нужен. Но у всех свои замашки. «Спартаку» нужен такой игрок, как Шипачев. Думаю, руководству стоит рассмотреть его кандидатуру. Но все зависит от цены и желания.

Во-первых, у Вадима есть кубковый опыт. Как раз таких людей не хватает в составе. Во-вторых, у него в голове компьютер. Там голова работает на высочайшем уровне. Это ИИ (искусственный интеллект – Спортс’‘). Будет отдавать передачи в клюшку, а партнерам останется только подставить и забить.

Жамнов на сто процентов знает, что опыта команде не хватает. Приход такого мастера будет плюсом для «Спартака». Даже два плюса», – сказал Кожевников.

Карандин о КХЛ: «Наша школа хоккея в кризисе. В сезоне лучшими были Радулов и Шипачев – звезды еще советских времен. Им уже под 40, что потом будет – загадка»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
гхм 🗿🗿🗿
Кожевников в своем репертуаре исполняет. Ну если Шипачëву скинуть лет 10, то ладно.
Спартаку надо менять руководство, а не Шипачëва в состав. В вертикали клуба полный порядок в отношении МХК и Химика, а вот работа с основой Спартака требует новых подходов.
По мне в плане бизнеса, то есть дебет с кредитом, руководство работает топ. Один из руководителей говорил, что максимум по зп за сезон, это 45 лямов максимум, остальное бонусы. Не каждый игрок высокого уровня на этой пойдёт.
Уверен, потому и Тодда обменяли. Он согласился на один сезон 30 чистыми и остальное бонусами. Его уровень в районе 60 чистыми. Об этом наверняка и сказали агенты. Итог - обмен.
За КГ не побороться с потолком в 45. В остальном, какие вопросы к руководству?
Я об этом и говорю. Одно дело бухгалтерию сводить, а другое дело ставить целью КГ. Разные вещи.
По контракту Тодда у тебя не верные данные. Его подписывали на 45 в год плюс бонусы, как и у лидеров клуба Порядина, Морозова, Ружички на тот момент. Бонусы Тодда это +20 лямов за 20 очков, +еще 10 лямов на отметке 45 очков. Итого Тодд мог по окончании сезона 75 лямов получить. Еще сверху жирный бонус +30 лямов если попасть в тройку лучших бомбардиров лиги.
Но бонусы это дело потное, надо пахать, можно травму получить и бай бай премии, поэтому после предложения Акб, где фиксированной базой контракта игрок получит больше 45 в Спартаке, даже если на больничном будет валятся или забьëт на игру, то разумеется Тодд долго не думал, а Спартак вынужденно уже пошел на обмен, ибо ломать стратегию клуба по контрактам ру не намерено.
Вполне может быть. Ведь даже от Жамнова нет каких-то «претензий». Как тренер, он точно понимает на что команда может рассчитывать. И без жалоб.
Возможно в Спартаке вообще сошлось все так, что и менеджмент и штаб, все понимают и просто работают.
🤝🏼
Ребилд Спартаку не помешал бы
Кстати, ИИ не всегда работает нормально. Например, не может писать хорошие стихи. Да и в целом, с творчеством у него явные проблемы.
Ой, неужели заберут ! Скрещиваем пальцы...
Есть еще вариант, что менеджмент идеально работает с теми финансами, что им выделяют, поэтому они и работают.
в общем суммарном бюджете Спартака зарплатная часть это далеко не основная часть. Деньги у клуба есть, результата в Кхл пока нет. Скорее сейчас в клубе больший акцент на переезд на свою новую арену в Лужниках из арендуемого Мегаспорта. Если это причина, то это еще можно принять, как довод.
Очевидно, что руководство КБ не ставит перед командой высоких целей, поэтому и многолетняя чехарда с уходящими от нас хорошими игроками. Наверное просто ставят задачу зайти в ПО, а там куда вывезет кривая. А она дальше 2го раунда не везёт...
