Александр Кожевников: «Спартаку» нужен такой игрок, как Шипачев. Там голова работает на высочайшем уровне – это ИИ»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что руководству «Спартака» стоит присмотреться к Вадиму Шипачеву, у которого заканчивается соглашение с минским «Динамо».
В минувшем FONBET чемпионате КХЛ 39-летний форвард набрал 42 (15+27) очка в 64 матчах, в плей-офф у него 1+4 за 8 игр.
«Я удивлен, что минскому «Динамо» он не нужен. Но у всех свои замашки. «Спартаку» нужен такой игрок, как Шипачев. Думаю, руководству стоит рассмотреть его кандидатуру. Но все зависит от цены и желания.
Во-первых, у Вадима есть кубковый опыт. Как раз таких людей не хватает в составе. Во-вторых, у него в голове компьютер. Там голова работает на высочайшем уровне. Это ИИ (искусственный интеллект – Спортс’‘). Будет отдавать передачи в клюшку, а партнерам останется только подставить и забить.
Жамнов на сто процентов знает, что опыта команде не хватает. Приход такого мастера будет плюсом для «Спартака». Даже два плюса», – сказал Кожевников.
Кожевников в своем репертуаре исполняет. Ну если Шипачëву скинуть лет 10, то ладно.
Спартаку надо менять руководство, а не Шипачëва в состав. В вертикали клуба полный порядок в отношении МХК и Химика, а вот работа с основой Спартака требует новых подходов.
Уверен, потому и Тодда обменяли. Он согласился на один сезон 30 чистыми и остальное бонусами. Его уровень в районе 60 чистыми. Об этом наверняка и сказали агенты. Итог - обмен.
За КГ не побороться с потолком в 45. В остальном, какие вопросы к руководству?
По контракту Тодда у тебя не верные данные. Его подписывали на 45 в год плюс бонусы, как и у лидеров клуба Порядина, Морозова, Ружички на тот момент. Бонусы Тодда это +20 лямов за 20 очков, +еще 10 лямов на отметке 45 очков. Итого Тодд мог по окончании сезона 75 лямов получить. Еще сверху жирный бонус +30 лямов если попасть в тройку лучших бомбардиров лиги.
Но бонусы это дело потное, надо пахать, можно травму получить и бай бай премии, поэтому после предложения Акб, где фиксированной базой контракта игрок получит больше 45 в Спартаке, даже если на больничном будет валятся или забьëт на игру, то разумеется Тодд долго не думал, а Спартак вынужденно уже пошел на обмен, ибо ломать стратегию клуба по контрактам ру не намерено.
Возможно в Спартаке вообще сошлось все так, что и менеджмент и штаб, все понимают и просто работают.