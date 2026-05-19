Бабаев о Бурдасове: «Хорошо играл в «Ладе», но на него всех собак спустили. Сейчас команды формируются – нужны игроки, которые будут подсказывать и помогать»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Антона Бурдасова, рассказал о переговорах с клубами FONBET КХЛ.
35-летний форвард находится без команды после ухода из «Лады» в конце декабря. Он провел 16 матчей и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 9».
– Идут ли переговоры с клубами насчет Антона Бурдасова?
– Пока такое тяжелое общение, потому что большинство клубов ждут «Ладу». Если она отвалится из КХЛ, то можно будет пощипать игроков. А если она продолжит играть в лиге, то хоккеистов будет не хватать. Бурдасов с Шумаковым собираются тренироваться. Так что будем смотреть по ситуации.
– Когда игрок выпадает из обоймы, тяжело вернуться?
– Да, выпадаешь – и надо смотреть, дадут тебе шанс или нет. От удачи тоже многое зависит. Кто-то дал шанс – ты вернулся. Хотя в «Ладе» он играл хорошо, но на него всех собак спустили. Кого-то надо было убрать, и решили, что Бурдасова.
– Такие опытные игроки, как Бурдасов, нужны клубам?
– Сейчас команды формируются, и они наберут молодых. Но чтобы был результат, нужны игроки, которые будут общаться, подсказывать, помогать, – сказал Бабаев.
Бабаев о клубах для Шумакова и Бурдасова: «Пока заинтересованности не было. Еще не обсуждали, что будем делать дальше»
Комментарии