Бабаев о Бурдасове: «Хорошо играл в «Ладе», но на него всех собак спустили. Сейчас команды формируются – нужны игроки, которые будут подсказывать и помогать»

Бабаев о Бурдасове: хорошо играл в «Ладе», но на него всех собак спустили.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Антона Бурдасова , рассказал о переговорах с клубами FONBET КХЛ.

35-летний форвард находится без команды после ухода из «Лады» в конце декабря. Он провел 16 матчей и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 9».

– Идут ли переговоры с клубами насчет Антона Бурдасова?

– Пока такое тяжелое общение, потому что большинство клубов ждут «Ладу». Если она отвалится из КХЛ, то можно будет пощипать игроков. А если она продолжит играть в лиге, то хоккеистов будет не хватать. Бурдасов с Шумаковым собираются тренироваться. Так что будем смотреть по ситуации.

– Когда игрок выпадает из обоймы, тяжело вернуться?

– Да, выпадаешь – и надо смотреть, дадут тебе шанс или нет. От удачи тоже многое зависит. Кто-то дал шанс – ты вернулся. Хотя в «Ладе» он играл хорошо, но на него всех собак спустили. Кого-то надо было убрать, и решили, что Бурдасова.

– Такие опытные игроки, как Бурдасов, нужны клубам?

– Сейчас команды формируются, и они наберут молодых. Но чтобы был результат, нужны игроки, которые будут общаться, подсказывать, помогать, – сказал Бабаев.

