  • Ротенберг о Демидове: «Все его награды еще впереди. Наши бьются кость в кость с канадцами и американцами, чтобы получить опыт и побеждать их на ЧМ и ОИ»
Ротенберг о Демидове: «Все его награды еще впереди. Наши бьются кость в кость с канадцами и американцами, чтобы получить опыт и побеждать их на ЧМ и ОИ»

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением об игре Ивана Демидова за «Монреаль».

Российский форвард стал вторым в голосовании за приз лучшему новичку сезона НХЛ, уступив только защитнику «Айлендерс» Мэттью Шеферу.

– Как вы отнеслись к тому, что Демидов не получил «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона?

– Думаю, что для Вани самое главное – командные победы. У него все впереди. И выборы победителя «Колдер Трофи» прошли честно. Очень высокая конкуренция в НХЛ. Даже такому таланту как Иван, выступая в сильнейшей лиге мира, играя с лучшими хоккеистами, приходится совсем не просто. Поэтому надо добавлять, чтобы лучше выдерживать эту конкуренцию.

Думаю, все его индивидуальные награды и командные победы еще впереди. И для нас самое важное, чтобы такие ребята как Демидов развивались и приезжали в сборную России, когда нас вернут на международный уровень.

Мы будем играть против Канады, США, других сборных – и у наших хоккеистов была бы возможность победить те же сборные Канады или США. Для этого они сейчас с ними постоянно играют, бьются кость в кость, чтобы получить нужный опыт и побеждать их на чемпионатах мира и Олимпиадах, – сказал Ротенберг.

В этом сезоне НХЛ на счету Демидова 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата и 2+5 в 14 играх Кубка Стэнли.

Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Всегда в недоумении, кто его спрашивает и зачем ?
ОтветПётр Гришман
Всегда в недоумении, кто его спрашивает и зачем ?
Возможно врачи в дурке, чтоб следить за состоянием пациента
Непонятно зачем здесь это печатать
ОтветПётр Гришман
Всегда в недоумении, кто его спрашивает и зачем ?
Ты даже не представляешь сколько много людей его спрашивают:) Спортивным блогерам и журналистам тоже нужно как-то увеличивать количество подписчиков. Это мы здесь сидим смотрим НХЛ, а 90% людей в стране, кроме игр сборной хоккей особо и не смотрят.
Когда сборную вернут на международную арену, ты уже не будешь главным тренером.
"Мы будем играть против Канады, США, других сборных – и у наших хоккеистов была бы возможность победить те же сборные Канады или США. Для этого они сейчас с ними постоянно играют, бьются кость в кость, чтобы получить нужный опыт и побеждать их на чемпионатах мира и Олимпиадах, – сказал Ротенберг."

А я думал, что наши хоккеисты, в первую очередь, ради деняг "бьются" с канадцами и американцами. А вот оно что... Я совсем меркантильный стал...
Кстати если в КХЛ отменить лимит то наши "мальчики" будут не только больше биться кость в кость с американцами и канадцами, но и будут больше бороться за место в старте. Чтобы больше получить опыта и побеждать их на ЧМ и Олимпиадах)))
Такое ощущение, что у маскота вместо мозга там кость..
Кость в кость так повелось
рома «лозунг» ратанберг 🤦🏻‍♂️
Ваши это кто?
