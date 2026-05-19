  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Монреаля» Сен-Луи обращался к умершей матери во время овертайма с «Баффало»: «Я много говорил с ней и поблагодарил после гола»
0

Тренер «Монреаля» Сен-Луи обращался к умершей матери во время овертайма с «Баффало»: «Я много говорил с ней и поблагодарил после гола»

Тренер «Монреаля» Сен-Луи обращался к умершей матери во время игры с «Баффало».

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи рассказал, что обращался к своей матери во время овертайма седьмой игры серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3).

Франс Сен-Луи скончалась в начале мая 2014 года от сердечного приступа.

«Я много разговаривал с матерью во время овертайма. Я поблагодарил ее [после гола].

То, что мы сейчас переживаем, невозможно купить. Это потрясающе. Я так рад за игроков. Просто быть в НХЛ – это уже нереально, но пройти через ситуацию «пан или пропал», забить решающий гол в овертайме – это невероятное чувство.

Я рад, что мы можем это пережить», – сказал Сен-Луи.

Хатсон стал первым за 37 лет защитником «Монреаля» с 12+ ассистами в одном плей-офф. Рекорд у Робинсона – 17 передач

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoМартен Сен-Луи
logoКубок Стэнли
logoМонреаль
logoНХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А там такой овертайм и был, только молиться оставалось
Нет ощущения, что Сен Луи зря не разбивает первую тройку? Ну не идёт у них игра 5на5. Но упорно ставит это сочетание из матча в матч, даже не пытаясь попробовать что-то другое
ОтветМихаил Данилкин
Нет ощущения, что Сен Луи зря не разбивает первую тройку? Ну не идёт у них игра 5на5. Но упорно ставит это сочетание из матча в матч, даже не пытаясь попробовать что-то другое
2 раунда прошёл - значит, его система работает. разобьёт первую тройку - перестанут играть другие. зачем ломать то, что работает?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монреаль» – самый молодой клуб за 33 года в топ-4 плей-офф НХЛ (средний возраст 25,8). В 1993-м это тоже были «Канадиенс» с таким же показателем – тогда выиграли Кубок Стэнли
19 мая, 03:35
Сен-Луи о 3:8 от «Баффало»: «Монреаль» умеет идти вперед после таких ситуаций, намерены делать это и дальше. Не «восстанавливаться» – это ведь возвращение туда, где уже был. Физика»
17 мая, 07:45
Рекомендуем
Главные новости
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
23 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
30 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
58 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
11 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
38 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
51 минуту назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем