Тренер «Монреаля» Сен-Луи обращался к умершей матери во время овертайма с «Баффало»: «Я много говорил с ней и поблагодарил после гола»
Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи рассказал, что обращался к своей матери во время овертайма седьмой игры серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3).
Франс Сен-Луи скончалась в начале мая 2014 года от сердечного приступа.
«Я много разговаривал с матерью во время овертайма. Я поблагодарил ее [после гола].
То, что мы сейчас переживаем, невозможно купить. Это потрясающе. Я так рад за игроков. Просто быть в НХЛ – это уже нереально, но пройти через ситуацию «пан или пропал», забить решающий гол в овертайме – это невероятное чувство.
Я рад, что мы можем это пережить», – сказал Сен-Луи.
Хатсон стал первым за 37 лет защитником «Монреаля» с 12+ ассистами в одном плей-офф. Рекорд у Робинсона – 17 передач
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
