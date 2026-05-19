Вратарю «Миннесоты» Густавссону прооперируют бедро. Он может пропустить старт следующего сезона

Вратарю «Миннесоты» Густавссону прооперируют бедро.

Генеральный менеджер «Миннесоты » Билл Герин сообщил, что вратарь Филип Густавссон в ближайшее время перенесет операцию на бедре.

Точные сроки его восстановления станут известны позднее, но голкипер может не успеть восстановиться к старту следующего регулярного чемпионата НХЛ.

В этом сезоне 27-летний швед провел 50 игр в регулярке при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,69. В плей-офф он был запасным и принял участие в 1 матче.

С 1 июля 2026-го вступит в силу его новый пятилетний контракт со средней годовой зарплатой 6,8 млн долларов.

Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»