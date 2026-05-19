Вратарю «Миннесоты» Густавссону прооперируют бедро. Он может пропустить старт следующего сезона
Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин сообщил, что вратарь Филип Густавссон в ближайшее время перенесет операцию на бедре.
Точные сроки его восстановления станут известны позднее, но голкипер может не успеть восстановиться к старту следующего регулярного чемпионата НХЛ.
В этом сезоне 27-летний швед провел 50 игр в регулярке при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,69. В плей-офф он был запасным и принял участие в 1 матче.
С 1 июля 2026-го вступит в силу его новый пятилетний контракт со средней годовой зарплатой 6,8 млн долларов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Майкла Руссо
