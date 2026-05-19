Пашков о «Динамо» Минск: «Упустить Квартальнова будет самой большой ошибкой. Он доверял молодежи и открыл целый пласт интересных белорусских хоккеистов»

Пашков о «Динамо» Минск: если упустят Квартальнова, это будет большой ошибкой.

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о будущем главного тренера «Динамо » Минск Дмитрия Квартальнова .

Ранее сообщалось, что клуб может не продлить контракт со специалистом после вылета во втором раунде Кубка Гагарина (0-4 с «Ак Барсом»).

– Немного удивляют последние новости, приходящие из минского «Динамо».

– Какие?

– По одной версии – главный тренер Дмитрий Квартальнов покидает Минск, по другой – президент Республики рекомендовал его оставить. Честно говоря, такая ситуация выглядит странно.

– Чем?

– Квартальнов за эти годы сработал в Минске лучше, чем все иностранные тренеры вместе взятые. И дело не только в рекордном результате для «Динамо», и в плей-офф, и в регулярном чемпионате, а в системности его работы.

Квартальнов не опасался доверять молодежи и открыл целый пласт интересных белорусских хоккеистов. Причем для их развития были подобраны такие игроки, как Шипачев, который способен научить молодежь и словом, и хоккейным делом. Кардинальная разница с работой североамериканских предшественников Квартальнова, все они делали ставку на легионеров и вспоминали о молодых лишь в эпизодах.

В такой ситуации Минску имело бы смысл двумя руками держаться и за Квартальнова, и за Шипачева , не отпуская его на рынок свободных агентов. Особенно учитывая нынешний уровень КХЛ где мастеров – раз-два и обчелся, а спрос на них высокий. Но, похоже, в Минске дует много ветров – и очевидные кадровые решения затягиваются.

– Ваш прогноз?

– Если Минск упустит Квартальнова, это будет самой большой ошибкой для развития клуба.

Еще один вопрос в том, что захочет ли сам тренер войти в новый сезон, имея за спиной менеджеров, которые – как показал прошедший год – не всегда помогают. Для тренера это самая неприятная ситуация, когда люди, которые вроде бы в одной лодке и должны помогать, ждут твоей ошибки.

Поэтому мой прогноз – скорее негативный, – сказал Пашков.

