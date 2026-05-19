  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пашков о «Динамо» Минск: «Упустить Квартальнова будет самой большой ошибкой. Он доверял молодежи и открыл целый пласт интересных белорусских хоккеистов»
0

Пашков о «Динамо» Минск: «Упустить Квартальнова будет самой большой ошибкой. Он доверял молодежи и открыл целый пласт интересных белорусских хоккеистов»

Пашков о «Динамо» Минск: если упустят Квартальнова, это будет большой ошибкой.

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о будущем главного тренера «Динамо» Минск Дмитрия Квартальнова.

Ранее сообщалось, что клуб может не продлить контракт со специалистом после вылета во втором раунде Кубка Гагарина (0-4 с «Ак Барсом»).

– Немного удивляют последние новости, приходящие из минского «Динамо».

– Какие?

– По одной версии – главный тренер Дмитрий Квартальнов покидает Минск, по другой – президент Республики рекомендовал его оставить. Честно говоря, такая ситуация выглядит странно.

– Чем?

– Квартальнов за эти годы сработал в Минске лучше, чем все иностранные тренеры вместе взятые. И дело не только в рекордном результате для «Динамо», и в плей-офф, и в регулярном чемпионате, а в системности его работы.

Квартальнов не опасался доверять молодежи и открыл целый пласт интересных белорусских хоккеистов. Причем для их развития были подобраны такие игроки, как Шипачев, который способен научить молодежь и словом, и хоккейным делом. Кардинальная разница с работой североамериканских предшественников Квартальнова, все они делали ставку на легионеров и вспоминали о молодых лишь в эпизодах.

В такой ситуации Минску имело бы смысл двумя руками держаться и за Квартальнова, и за Шипачева, не отпуская его на рынок свободных агентов. Особенно учитывая нынешний уровень КХЛ где мастеров – раз-два и обчелся, а спрос на них высокий. Но, похоже, в Минске дует много ветров – и очевидные кадровые решения затягиваются.

– Ваш прогноз?

– Если Минск упустит Квартальнова, это будет самой большой ошибкой для развития клуба.

Еще один вопрос в том, что захочет ли сам тренер войти в новый сезон, имея за спиной менеджеров, которые – как показал прошедший год – не всегда помогают. Для тренера это самая неприятная ситуация, когда люди, которые вроде бы в одной лодке и должны помогать, ждут твоей ошибки.

Поэтому мой прогноз – скорее негативный, – сказал Пашков.

Андрей Баландин: «Квартальнов не вырос в большого тренера, остался середнячком. Минск в плей-офф ничего не показал – это чисто его вина»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАлександр Пашков
logoВадим Шипачев
logoКХЛ
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пласт полкоманды легионеров.
ОтветСидни Кросби 2
Пласт полкоманды легионеров.
А другие полкоманды?
С классными легионерами растут и местные , а Минск в этом году ушатал многих
А какой смысл Квартальнову оставаться, если те, кто ему палки в колёса совал, никуда не делись?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пашков о финале Кубка Гагарина: «Есть сюжет, но качество хоккея – очень среднее. «Локомотив» и «Ак Барс» играют от обороны, мало эффектных комбинаций, шайба летает по бортам»
19 мая, 06:45
Третьяк о своих сменщиках: «Много вратарей погибло за мной в сборной СССР. Но я не виноват, это дело тренера. Других ребят боялись выпускать – не дай бог произойдет что»
24 апреля, 07:10
Пашков о «Спартаке»: «Открытие на старте плей-офф: выглядит мобилизованным, целостным, без перепадов. Георгиев – очень большой фактор»
28 марта, 02:34
Рекомендуем
Главные новости
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
23 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
30 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
58 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
11 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
38 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
51 минуту назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем