Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»

Ротенберг о детском хоккее: наши таланты должны играть дома.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал прошедший в Москве и Красногорске «Кубок Владислава Третьяка».

В турнире приняли участие 12 команд не старше 12 лет из России и Беларуси. Чемпионом стал московский «Спартак», серебро выиграла «Армия СКА», бронзу – «Красная Машина Юниор».

– В Москве и Московской области прошел «Кубок Владислава Третьяка». Каким он получился?

– Турнир прошел замечательно. Приехало много сильных команд со всей России. Год назад мы уже проводили такой турнир. И за это время мы видим, как развивается наш хоккей, как растут наши игроки. Многие команды добавили в мастерстве. Очень ровные две группы, очень сильные ребята. Всем огромная благодарность.

12 команд, участвуют все наши большие хоккейные города. Еще приехали юноши из Беларуси. Мы видим, как развивается хоккей в Татарстане, в Челябинске, в Сочи. Все очень сильно добавили. Вот ДЮСШ ХК «Сочи» победил новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:2 в своем матче плей‑офф. То есть мы видим, как развиваются дети.

Организатором турнира являлась хоккейная академия «Красная Машина», где у нас занимаются 500 детей. Есть арена «Молодежка» в Кунцево и в Красногорске, где у нас полноценная база с интернатами, с общеобразовательным обучением.

Школа и хоккей идут в балансе, у нас единое расписание. Также мы сейчас расширяемся в Мытищи, в Балашиху и в другие регионы. Мы уже открываемся в Челябинске. Открыта школа в Санкт‑Петербурге, это уже плюс 400 детей.

Везде у нас все абсолютно бесплатно. Мы стараемся давать детям как можно больше льда. Во всех школах каждый возраст получает где‑то час льда. А мы стремимся, чтобы у ребят было по два часа льда. Это непросто, но мы считаем, что в этом залог успеха. Час идет общекомандная тренировка, еще час – индивидуальное развитие каждого ребенка.

Кроме хоккея, мы показывали детям из регионов наш великий город Москву, возили их на экскурсии, ходили по музеям, на Красную площадь. Очень важна была и культурная программа. Все родители очень благодарны, отзывы родителей великолепные. Когда они видят такой уровень организации и инфраструктуры, конечно, у них никогда не возникнет мысли отправить своих детей в США или Канаду. Они будут жить и развиваться в России, что для нас самое важное.

Наши таланты должны играть в хоккей дома. И никакие менеджеры и агенты, какие‑то канадские и американские школы не смогли бы их переманить. Потому что у нас в России лучше. Просто лучше и все. Мы побеждаем в честной конкуренции, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о «Локомотиве»: «Как тренеру сборной России, мне важно, когда на лидерских позициях наши ребята. С Елесиным мы выиграли три Кубка Первого канала за 3 года»