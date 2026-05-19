Хатсон стал первым за 37 лет защитником «Монреаля» с 12+ ассистами в одном плей-офф. Рекорд у Робинсона – 17 передач

Защитник «Монреаля» Хатсон приблизился к клубному рекорду по передачам.

«Монреаль » оказался сильнее «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Защитник канадского клуба Лэйн Хатсон отметился голевой передачей, на его счету стало 12 ассистов в 14 матчах текущего плей-офф.

22-летний хоккеист стал четвертым защитником в истории клуба, добравшимся до отметки в 12 передач за один розыгрыш Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Ларри Робинсону – 17 пасов за 15 игр в сезоне-1977/78.

Отметим, что Хатсон установил лучший результат «Канадиенс» со времен Криса Челиоса (15 ассистов, сезон-1988/89).

