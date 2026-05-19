  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хатсон стал первым за 37 лет защитником «Монреаля» с 12+ ассистами в одном плей-офф. Рекорд у Робинсона – 17 передач
0

Хатсон стал первым за 37 лет защитником «Монреаля» с 12+ ассистами в одном плей-офф. Рекорд у Робинсона – 17 передач

Защитник «Монреаля» Хатсон приблизился к клубному рекорду по передачам.

«Монреаль» оказался сильнее «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Защитник канадского клуба Лэйн Хатсон отметился голевой передачей, на его счету стало 12 ассистов в 14 матчах текущего плей-офф.

22-летний хоккеист стал четвертым защитником в истории клуба, добравшимся до отметки в 12 передач за один розыгрыш Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Ларри Робинсону – 17 пасов за 15 игр в сезоне-1977/78.

Отметим, что Хатсон установил лучший результат «Канадиенс» со времен Криса Челиоса (15 ассистов, сезон-1988/89).

У русских точно будет Кубок Стэнли-2026 – спасибо «Монреалю»: забрал вторую серию из 7 матчей!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoЛэйн Хатсон
logoМонреаль
logoНХЛ
рейтинги
logoКрис Челиос
Ларри Робинсон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Есть маза, что рекорд может пасть
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ньюхук – 1-й игрок «Монреаля» за 34 года с голом в овертайме 7-го матча серии плей-офф. В истории клуба – 4-й
19 мая, 05:45
«Монреаль» – самый молодой клуб за 33 года в топ-4 плей-офф НХЛ (средний возраст 25,8). В 1993-м это тоже были «Канадиенс» с таким же показателем – тогда выиграли Кубок Стэнли
19 мая, 03:35
«Монреаль» вышел на чистое 1-е место в истории НХЛ по числу побед в 7-х матчах серий плей-офф (17). «Бостон» – 2-й, «Детройт» – 3-й
19 мая, 03:22
Рекомендуем
Главные новости
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
22 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
29 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
57 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
10 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
37 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
50 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем