Каменский о финале Кубка Гагарина: «Болельщики довольны, ажиотаж огромный и билетов нет – чего и хотела КХЛ»

Каменский о финале Кубка Гагарина: болельщики довольны, ажиотаж огромный.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (2-2).

«Идет борьба и фаворита назвать тяжело. Я жду от игры как можно больше голов, моментов и борьбы. Цена ошибок сейчас очень велика. Будем надеяться, что мы увидим семиматчевую серию, потому что хоккей интересный.

Больше всего довольны болельщики и билетов нет – огромный ажиотаж, чего и хотела КХЛ», – сказал Каменский.

Пятый матч пройдет 19 мая в Ярославле.

