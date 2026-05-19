Каменский о финале Кубка Гагарина: «Болельщики довольны, ажиотаж огромный и билетов нет – чего и хотела КХЛ»
Каменский о финале Кубка Гагарина: болельщики довольны, ажиотаж огромный.
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2).
«Идет борьба и фаворита назвать тяжело. Я жду от игры как можно больше голов, моментов и борьбы. Цена ошибок сейчас очень велика. Будем надеяться, что мы увидим семиматчевую серию, потому что хоккей интересный.
Больше всего довольны болельщики и билетов нет – огромный ажиотаж, чего и хотела КХЛ», – сказал Каменский.
Пятый матч пройдет 19 мая в Ярославле.
Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Ак Барс» в 5-м матче финала при 2-2 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вопрос не только в том, чтобы билеты раскупались, а кем и как.