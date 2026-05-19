Фетисов о плей-офф НХЛ: «Хорошо, что имя русского парня опять появится на Кубке Стэнли – это знаковая история. У «Каролины» хорошие шансы, «Колорадо» неплохо смотрится»

Фетисов о плей-офф НХЛ: хорошо, что имя русского парня опять появится на Кубке.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию , что как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли-2026.

Игроки из России есть во всех командах, вышедших в финалы конференций. В «Монреале» играет Иван Демидов, в «Колорадо» – Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в «Каролине» – Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков, в «Вегасе» – Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

«Наверное, это неправильно болеть за кого-то одного из наших ребят. Мне кажется, у «Каролины» хорошие шансы, «Колорадо» неплохо смотрится.

Хорошо, что имя русского парня опять появится на Кубке Стэнли, это знаковая история. А кто выиграет, того и будем поздравлять», – сказал Фетисов.

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Серия продолжается с 2016 года