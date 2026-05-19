«Металлург» интересуется Провольневым. ЦСКА готов обменять 31-летнего защитника («СЭ»)

«Металлург» интересуется Провольневым из ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», защитник ЦСКА Владислав Провольнев находится в сфере интересов «Металлурга».

Отмечается, что армейцы ищут варианты обмена 31-летнего хоккеиста, срок действующего контракта которого рассчитан до 31 мая 2028 года.

Провольнев отыграл за ЦСКА пять сезонов. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он провел 43 матча и набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 5».

Защитник досрочно завершил сезон в январе из-за травмы.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
для ЦСКА логичный шаг - много защитников среднего уровня, но некого ставить в первую пару. Металлург он вряд ли усилит
Статистика так себе,за 43 матча,в январе травмировался,не играл больше......Зачем он нам???Да ещё и запросят за него слишком жирно, наверняка........
Провольнев 5 лет как в Северстали не играет. Многие когда-то играли в Северстали, так что теперь, если подписываем значит Разин собирает что-ли. Габаритный защитник таких нет в Металлурге.
что для вас "Габаритный"? Паливко - 197, Минулин - 190, Пресс был - 192, Жуков - 190, Маклюков - 188, Сиряцкий - 192, половина защиты
Да это фанаты Разина они кроме Козлова вообще мало кого знают.
Защита у ммг и так габаритная, проблема защиты металлурга в низком уровне мастерства
Ну, не знаю не знаю 🤔. А нужен ли нам такой игрок, с травмой, не молод по хоккейному? Лучше бы североамериканца искали, можно и такого возраста.У них злость спортивная другая, нам сейчас такой товарищ нужен.
Был важной частью чемпионского ЦСКА Федорова, а у Никитина как-то не пошло, и до травмы садился в запас. Ну и учитываем, что в этом сезоне у него была зарплата 30 в год, а со следующего два сезона по 55. И это прямо разница, за 30 он точно нужен, за 55 уже вопросы, тут спрос как с лидера должен быть. И его высокая зарплата как раз ставит по сомнение возможность обмена в топовые клубы.
