«Металлург» интересуется Провольневым. ЦСКА готов обменять 31-летнего защитника («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», защитник ЦСКА Владислав Провольнев находится в сфере интересов «Металлурга».
Отмечается, что армейцы ищут варианты обмена 31-летнего хоккеиста, срок действующего контракта которого рассчитан до 31 мая 2028 года.
Провольнев отыграл за ЦСКА пять сезонов. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он провел 43 матча и набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 5».
Защитник досрочно завершил сезон в январе из-за травмы.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Защита у ммг и так габаритная, проблема защиты металлурга в низком уровне мастерства