  • Курбатов о выдвижении в Совет ИИХФ: «Еще надо дожить до конгресса. На 7 мест в совете конкурс, как правило, один к трем»
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о выдвижении своей кандидатуры в Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ). 

Выборы пройдут в октябре 2026 года. С 2021 года членом Совета ИИХФ от России был бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре. 

«До того [полугодового] конгресса еще надо дожить. Мы сейчас бьемся за то, чтобы присутствовать лично на ближайшем конгрессе, который будет в конце мая в Цюрихе. Почему-то у меня такое ощущение, что на Тенерифе в октябре мы будем присутствовать персонально.

ФХР в лице своего правления меня выдвинула кандидатом. Дальше до 1 июня мы должны отправить все документы, анкеты и тому подобное. Сложного там ничего нет, хотя и информации много.

По поводу поддержки, это уже следующая история относительно выборов. Понятно, что кто-то проголосует за, кто-то – против. На эти семь мест в совете, не считая президента и вице-президентов, женских вакансий, всегда больше людей, и конкурс, как правило, один к трем», – сказал Курбатов.

