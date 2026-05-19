Вратарь «Монреаля» Добеш о победе в 7-м матче с «Баффало»: «Замена в 6-й игре дома меня встряхнула. Я принял то поражение на свой счет»
Вратарь «Монреаля» Якуб Добеш высказался о победе в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3).
24-летний чех отразил 37 из 39 бросков (94,9%). В шестой игре серии (3:8) он пропустил 6 шайб после 33 бросков и был заменен.
«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо. Замена в 6-й игре дома меня встряхнула. Я принял то поражение на свой счет.
Сегодня мы одержали победу, и я очень рад», – сказал Добеш.
Добеш – 3-й вратарь в истории «Монреаля» с 2 победами в 7-х играх серий плей-офф в один год
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
