Вратарь «Монреаля» Добеш о победе в 7-м матче с «Баффало»: «Замена в 6-й игре дома меня встряхнула. Я принял то поражение на свой счет»

Якуб Добеш о победе в 7-м матче с «Баффало»: замена в 6-й игре меня встряхнула.

Вратарь «Монреаля» Якуб Добеш высказался о победе в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало » (3:2 ОТ, 4-3).

24-летний чех отразил 37 из 39 бросков (94,9%). В шестой игре серии (3:8) он пропустил 6 шайб после 33 бросков и был заменен.

«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо. Замена в 6-й игре дома меня встряхнула. Я принял то поражение на свой счет.

Сегодня мы одержали победу, и я очень рад», – сказал Добеш.

Добеш – 3-й вратарь в истории «Монреаля» с 2 победами в 7-х играх серий плей-офф в один год