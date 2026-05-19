  Вратарь «Монреаля» Добеш о победе в 7-м матче с «Баффало»: «Замена в 6-й игре дома меня встряхнула. Я принял то поражение на свой счет»
Вратарь «Монреаля» Добеш о победе в 7-м матче с «Баффало»: «Замена в 6-й игре дома меня встряхнула. Я принял то поражение на свой счет»

Вратарь «Монреаля» Якуб Добеш высказался о победе в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3). 

24-летний чех отразил 37 из 39 бросков (94,9%). В шестой игре серии (3:8) он пропустил 6 шайб после 33 бросков и был заменен. 

«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо. Замена в 6-й игре дома меня встряхнула. Я принял то поражение на свой счет.

Сегодня мы одержали победу, и я очень рад», – сказал Добеш. 

Добеш – 3-й вратарь в истории «Монреаля» с 2 победами в 7-х играх серий плей-офф в один год

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Добеш красавчик, стремительно ворвался в элиту и демонстрирует удивительное хладнокровие и стабильность для столь молодого возраста
