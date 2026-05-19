Добеш отразил 37 из 39 бросков в 7-м матче с «Баффало». Он 3-й вратарь в истории «Монреаля» с 2 победами в 7-х играх серий плей-офф в один год – после Драйдена и Галака
Вратарь «Монреаля» Якуб Добеш был признан второй звездой седьмого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3).
24-летний чех отразил 37 из 39 бросков (94,9%). В текущем плей-офф НХЛ у него 8 побед в 14 играх при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52.
Добеш – третий вратарь в истории «Канадиенс», выигравший 2 седьмых матча в рамках одного розыгрыша плей-офф. Ранее это удалось Кену Драйдену (1971 год) и Ярославу Галаку (2010).
Кроме того, Якуб стал вторым в истории лиги вратарем, выигравшим два гостевых седьмых матча серий плей-офф в статусе новичка.
Первым такое достижение в актив записал тот же Драйден (1971). В том сезоне он выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом и получил «Конн Смайт Трофи».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet Stats
