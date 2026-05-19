  • Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Серия продолжается с 2016 года
«Монреаль» выиграл серию второго раунда Кубка Стэнли у «Баффало» (4-3, 3:2 ОТ в седьмом матче). 

«Сэйбрс» были единственным клубом без россиян в составе в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

Таким образом, как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Рекордная серия продолжается с 2016 года. 

В составе оставшихся претендентов на трофей – «Колорадо», «Вегаса», «Каролины» и «Монреаля» – есть россияне, соответствующие критериям для нанесения фамилии на Кубок Стэнли. 

В «Эвеланш» это форварды Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в «Голден Найтс» – форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев, в «Харрикейнс» – защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников (вратарь Петр Кочетков на данный момент не набирает матчей), в «Канадиенс» – форвард Иван Демидов. 

Напомним, что для гарантированного нанесения фамилии на Кубок Стэнли игрокам необходимо провести за команду как минимум 41 матч в регулярном чемпионате (и быть в составе команды на момент его завершения), либо хотя бы один раз попасть в состав на игру финальной серии. 

В предыдущих 10 сезонах в список вошли:

2016 и 2017 годы – форвард Евгений Малкин («Питтсбург»).

2018 – защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»).

2019 – форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

2020 и 2021 – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров («Тампа»). В 2020-м чемпионом в составе «Лайтнинг» также стал форвард Александр Волков.

2022 – форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»).

2023 – форвард Иван Барбашев («Вегас»).

2024 и 2025 – вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов («Флорида»). В 2024-м чемпионом в составе «Пантерс» также стал форвард Владимир Тарасенко. 

Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию пятый год подряд. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Вот в чем главная причина вылета. Баффало в следующем сезоне обязательно надо брать русского игрока.
ОтветAlkiviad7
Фетисова !
ОтветVasily Ivanov
Денег не хватит.
Барбашев на третий кубок может замахнуться, сильно.
ОтветAERO-BobeR
А-ля Брылин.
ОтветДмитрий Петров_1117038988
Не соглашусь. У Брылина стата в п-ф 109 15+19 34, у Барбашева 90 11+22 33. При том, что Брылин никогда не был лидером команды, а Барбашев был. В победном для Найтс КС у него солидные 22 7+11 18.
В следующем году Баффало будут умнее)
ОтветAva89
Жакеты специально даже Ворона убрали с намеком, но бычки ещё молодые не опытные, в следующем сезоне исправяться и заберут двоих )
В финалах конференций КС26 сыграют 6 россиян.
В том числе двухкратный победитель Барбашёв (КС19,КС23) и однократный Ничушкин (КС22) (оба в финале Запада).
У нас может появиться трехкратный:
Барбашёв. Как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров!
Или двухкратный Ничушкин!
Болеем за наших!
ОтветКагов
Эх, вот если Миннесотка с Тарасенко выиграла - был бы трехкратный, и все в разных клубах)
Дополню информацию, в 28 из 32 клубах НХЛ заявлены россияне.
Ну естественно, Баффала ты должна была знать о таком прежде чем на что то рассчитывать
Прикольно конечно, тенденция хорошая, но как то очень мало на удивление россиян брали КС, с учётом того что мы считаем себя хоккейной нацией и с учётом того что в заявке в среднем 20 игроков
Ответborasco
Основная масса не едет за океан, а играет здесь. Лучше в КХЛ быть лидером, чем играть в боттоме там. Туда едут только проспекты, звезды или удачные ролевики типа Михеева/Ничушкина
в финале рыцари против французов
ОтветОльга Лебедева_1116766866
это вряд ли
ОтветПартия Новых Регионов
посмотрим...со мной туь спорили, что мамонты победят) и утки)))
Если Стэнли возьмет любой клуб кроме Вегаса, Барбарисыча просто порвет на атомы. Скажет я чемпиона НХЛ воспитал
ОтветА.Д.
А он разве Дорофеева не кормил грудью?
Делаем ставки , господа
