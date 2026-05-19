Демидов без очков в 7-й игре с «Баффало»: 4 броска мимо ворот, 3 хита, 2 перехвата и «+1» за 22:19. Его действия помогли «Монреалю» завладеть шайбой перед голом в овертайме
Иван Демидов остался без очков и бросков в створ в 7-й игре серии с «Баффало».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов принял участие в седьмой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3).
20-летний россиянин провел на льду 22 минуты 19 секунд – личный рекорд в плей-офф НХЛ (4-е время среди форвардов «Канадиенс», 1:36 – в большинстве).
Демидов остался без очков и бросков в створ (при этом в сторону ворот бросил 5 раз – 4 раза промахнулся, 1 попытка была заблокирована). На его счету 3 силовых приема и 2 перехвата при 1 потере.
Он завершил встречу с полезностью «+1», заработав плюс при заброшенной шайбе в овертайме. Его действия в том эпизоде помогли «Канадиенс» завладеть шайбой и начать решающую атаку.
В текущем плей-офф на счету Демидова 7 (2+5) очков в 14 играх при полезности «+2».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Впервые вижу такую откровенную попытку найти что-то полезное у игрока. В следующих матчах, наверное, будет отмечаться сам факт выхода Демидова на площадку :)
Ну и конкретно эти действия в овертайме были отмечены многими известными в прошлом игроками - Матьё Дандено, Паскалем Леклером и пр., а также спортивными обозревателями.
Вы, видимо, матч не смотрели, поэтому вам непонятна цена сегодняшней активности Демидова при оборонительных действиях. Не зря у него 22 минуты на площадке. Демидов был одним из лучших в матче, хоть и не набрал очков.
А победит 1,5, округление в большую, значит Вегас или Каролина :-)