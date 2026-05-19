Ньюхук – 2-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 7-х матчах серий плей-офф в один год. Первым был Хортон из «Бостона»-2011, выигравшего Кубок Стэнли

Ньюхук – 2-й игрок НХЛ с 2 победными голами в 7-х матчах серий в одном розыгрыше.

Форвард «Монреаля » Алекс Ньюхук стал автором решающей шайбы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3).

25-летний канадец отличился на 12-й минуте первого овертайма и принес «Канадиенс» победу.

При этом в первом раунде его победный гол в седьмой игре позволил «Монреалю» выбить «Тампу» (2:1, 4-3).

Ньюхук – второй игрок в истории НХЛ , кому удалось забить два победных гола в седьмых матчах серий в одном розыгрыше плей-офф.

Первым был Нэтан Хортон из чемпионского «Бостона »-2011. В первом раунде он забил в овертайме седьмой игры с «Монреалем» (4:3 ОТ, 4-3). В финале конференции – в седьмой игре с «Тампой» (1:0, 4-3).

Отметим, что Алекс выигрывал Кубок Стэнли с «Колорадо» в 2022 году. При этом в том розыгрыше он не забросил ни одной шайбы (0+4 в 12 играх).