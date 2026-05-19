  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Монреаль» – самый молодой клуб за 33 года в топ-4 плей-офф НХЛ (средний возраст 25,8). В 1993-м это тоже были «Канадиенс» с таким же показателем – тогда выиграли Кубок Стэнли
0

«Монреаль» – самый молодой клуб за 33 года в топ-4 плей-офф НХЛ (средний возраст 25,8). В 1993-м это тоже были «Канадиенс» с таким же показателем – тогда выиграли Кубок Стэнли

«Монреаль» – самый молодой клуб за 33 года в топ-4 плей-офф НХЛ.

«Монреаль» выиграл серию второго раунда Кубка Стэнли у «Баффало» (4-3, 3:2 ОТ в седьмом матче). 

«Канадиенс» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Каролиной».

Команда под руководством Мартена Сен-Луи стала самым молодым участником финала конференций или полуфинала плей-офф НХЛ за последние 33 года. 

Средний возраст текущего состава «Монреаля» составляет 25,8 года (расчет производился на основе заявки на первый матч плей-офф). 

В 1993 году те же «Канадиенс» вышли в финал конференции с идентичным возрастным показателем. В том розыгрыше клуб выиграл Кубок Стэнли – последний на сегодня для канадских команд. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoМонреаль
рейтинги
logoМартен Сен-Луи

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну давайте родимые! Отступать некуда за вами вся Канада!!
ОтветВладимир
Ну давайте родимые! Отступать некуда за вами вся Канада!!
АХАХАХ
Самый молодой клуб, а ведь некоторые игроки уже и в финале играли в составе того же Монреаля. Многие игроки вообще за всю карьеру в НХЛ до финала ни разу не доходят.
У Каролины гораздо больше времени на отдых, а у Монреаля две изматывающих 7 матчевых серии(
А где - то с 1993 года в запасниках Музея Канадиенс (если, конечно, есть такой) хранится "та самая" клюшка Марти МакСорли))))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
20 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
27 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
55 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
8 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
35 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
48 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем