«Монреаль» – самый молодой клуб за 33 года в топ-4 плей-офф НХЛ (средний возраст 25,8). В 1993-м это тоже были «Канадиенс» с таким же показателем – тогда выиграли Кубок Стэнли
«Монреаль» – самый молодой клуб за 33 года в топ-4 плей-офф НХЛ.
«Монреаль» выиграл серию второго раунда Кубка Стэнли у «Баффало» (4-3, 3:2 ОТ в седьмом матче).
«Канадиенс» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Каролиной».
Команда под руководством Мартена Сен-Луи стала самым молодым участником финала конференций или полуфинала плей-офф НХЛ за последние 33 года.
Средний возраст текущего состава «Монреаля» составляет 25,8 года (расчет производился на основе заявки на первый матч плей-офф).
В 1993 году те же «Канадиенс» вышли в финал конференции с идентичным возрастным показателем. В том розыгрыше клуб выиграл Кубок Стэнли – последний на сегодня для канадских команд.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии