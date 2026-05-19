«Монреаль» вышел на чистое 1-е место в истории НХЛ по числу побед в 7-х матчах серий плей-офф (17). «Бостон» – 2-й, «Детройт» – 3-й

«Монреаль» вышел на чистое 1-е место в истории НХЛ по числу побед в 7-х матчах.

«Монреаль » выиграл серию второго раунда Кубка Стэнли у «Баффало» (4-3, 3:2 ОТ в седьмом матче).

«Канадиенс» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Каролиной».

Победа в седьмом матче серии плей-офф НХЛ стала для канадского клуба второй в текущем розыгрыше и 17-й в истории.

«Монреаль» вышел на чистое первое место по числу таких побед в истории лиги, опередив «Бостон » (16).

Далее следуют «Детройт» (14), «Торонто» (12), «Рейнджерс » (11), «Питтсбург» и «Сент-Луис» (по 10).

Отметим, что среди этих команд у «Канадиенс» лучший процент побед (65,3%, 17 из 26), на втором месте «Рейнджерс» (61,1%, 11 из 18), на третьем – «Детройт » (56%, 14 из 25), на четвертом – «Питтсбург» (55,6%, 10 из 18).

Худший процент побед в этом списке у «Торонто» – 42,9% (12 из 28).

Также «Монреаль» улучшил свой же рекорд лиги по числу побед в гостевых седьмых матчах (9 из 15). На втором месте здесь идет «Питтсбург» (6 из 7).