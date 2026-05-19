  • «Монреаль» вышел на чистое 1-е место в истории НХЛ по числу побед в 7-х матчах серий плей-офф (17). «Бостон» – 2-й, «Детройт» – 3-й


«Монреаль» выиграл серию второго раунда Кубка Стэнли у «Баффало» (4-3, 3:2 ОТ в седьмом матче). 

«Канадиенс» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Каролиной».

Победа в седьмом матче серии плей-офф НХЛ стала для канадского клуба второй в текущем розыгрыше и 17-й в истории. 

«Монреаль» вышел на чистое первое место по числу таких побед в истории лиги, опередив «Бостон» (16). 

Далее следуют «Детройт» (14), «Торонто» (12), «Рейнджерс» (11), «Питтсбург» и «Сент-Луис» (по 10). 

Отметим, что среди этих команд у «Канадиенс» лучший процент побед (65,3%, 17 из 26), на втором месте «Рейнджерс» (61,1%, 11 из 18), на третьем – «Детройт» (56%, 14 из 25), на четвертом – «Питтсбург» (55,6%, 10 из 18). 

Худший процент побед в этом списке у «Торонто» – 42,9% (12 из 28). 

Также «Монреаль» улучшил свой же рекорд лиги по числу побед в гостевых седьмых матчах (9 из 15). На втором месте здесь идет «Питтсбург» (6 из 7). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
6 из 7 гостевых Питтсбурга, моё почтение👍
Ответalbert_lucky
6 из 7 гостевых Питтсбурга, моё почтение👍
В то же время, домашний результат в 7 играх очень плохой: 4 победы и 7 поражений.
Торонто, как обычно, не удивил)
Каролина возмет кубок
ОтветBest friends
Каролина возмет кубок
Серебряный унитаз они возьмут
