  • Ньюхук забил «Баффало» в овертайме 7-го матча серии – до этого был победный гол в 7-й игре против «Тампы». У форварда «Монреаля» 7 шайб в 14 играх в этом плей-офф
Алекс Ньюхук забил «Баффало» в овертайме 7-го матча серии.

Форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук стал автором решающей шайбы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3). 

25-летний канадец отличился на 12-й минуте первого овертайма и принес «Канадиенс» победу. 

Победный гол в седьмой игре серии стал для него уже вторым в текущем плей-офф. В первом раунде его гол позволил «Монреалю» выбить «Тампу» (4-3, 2:1 в седьмой игре). 

В текущем плей-офф у Ньюхука 9 (7+2) очков в 14 играх при полезности «+5». При этом 6 шайб пришлись на серию против «Сэйбрс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
новый Джастин Уильямс)
классная была серия
Жду статью, как Колорадо отказалось от Алекса, а он тащит Монреаль в финал.
по типу Эдмонтон отказался от Кулака, а он вытащил Колорадо в финал Конференции.
Ньюхук сделал новый хук, сначала отправил на отдых Тампу , теперь Баффало.
Это ли не MVP?
ОтветHerder
Это ли не MVP?
Если бы в ПО давали приз "незаметному герою" - Алекса уже можно было бы на него номинировать.
ОтветFairYng
Если бы в ПО давали приз "незаметному герою" - Алекса уже можно было бы на него номинировать.
7 голов - не такой уж и незаметный
А 25 лет назад Каспарайтис примерно с той же точки, на той же арене забил Баффало в ОТ 7-го матча)
