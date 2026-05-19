Ньюхук забил «Баффало» в овертайме 7-го матча серии – до этого был победный гол в 7-й игре против «Тампы». У форварда «Монреаля» 7 шайб в 14 играх в этом плей-офф
Алекс Ньюхук забил «Баффало» в овертайме 7-го матча серии.
Форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук стал автором решающей шайбы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:2 ОТ, 4-3).
25-летний канадец отличился на 12-й минуте первого овертайма и принес «Канадиенс» победу.
Победный гол в седьмой игре серии стал для него уже вторым в текущем плей-офф. В первом раунде его гол позволил «Монреалю» выбить «Тампу» (4-3, 2:1 в седьмой игре).
В текущем плей-офф у Ньюхука 9 (7+2) очков в 14 играх при полезности «+5». При этом 6 шайб пришлись на серию против «Сэйбрс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
по типу Эдмонтон отказался от Кулака, а он вытащил Колорадо в финал Конференции.