«Монреаль» впервые с 2021 года вышел в топ-4 в плей-офф НХЛ. Клуб сыграет с «Каролиной» в финале Востока

«Монреаль» впервые с 2021 года вышел в топ-4 в плей-офф НХЛ.

«Монреаль » выиграл серию второго раунда Кубка Стэнли у «Баффало » (4-3, 3:2 ОТ в седьмом матче).

«Канадиенс» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Каролиной». В первом раунде канадский клуб прошел «Тампу» (4-3).

Для «Монреаля» это первое попадание в топ-4 плей-офф НХЛ с 2021 года. В том сезоне, сокращенном из-за пандемии коронавируса, не было деления на конференции.

«Канадиенс» тогда прошли «Торонто» (4-3) в первом раунде, «Виннипег» (4-0) во втором, а в полуфинале справились с «Вегасом» (4-2). В финале команда уступила «Тампе» (1-4).

Отметим, что «Каролина» (в период пребывания франшизы в Роли) и «Монреаль» ранее дважды встречались в плей-офф. «Харрикейнс» оба раза были сильнее – во втором раунде в 2002 году (4-2) и в первом в 2006-м (4-2).

При этом «Хартфорд Уэйлерс» встречались с «Канадиенс» 5 раз (1980, 1986, 1987, 1988, 1992) – и проиграли все 5 серий.