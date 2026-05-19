«Монреаль» впервые с 2021 года вышел в топ-4 в плей-офф НХЛ. Клуб сыграет с «Каролиной» в финале Востока
«Монреаль» выиграл серию второго раунда Кубка Стэнли у «Баффало» (4-3, 3:2 ОТ в седьмом матче).
«Канадиенс» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Каролиной». В первом раунде канадский клуб прошел «Тампу» (4-3).
Для «Монреаля» это первое попадание в топ-4 плей-офф НХЛ с 2021 года. В том сезоне, сокращенном из-за пандемии коронавируса, не было деления на конференции.
«Канадиенс» тогда прошли «Торонто» (4-3) в первом раунде, «Виннипег» (4-0) во втором, а в полуфинале справились с «Вегасом» (4-2). В финале команда уступила «Тампе» (1-4).
Отметим, что «Каролина» (в период пребывания франшизы в Роли) и «Монреаль» ранее дважды встречались в плей-офф. «Харрикейнс» оба раза были сильнее – во втором раунде в 2002 году (4-2) и в первом в 2006-м (4-2).
При этом «Хартфорд Уэйлерс» встречались с «Канадиенс» 5 раз (1980, 1986, 1987, 1988, 1992) – и проиграли все 5 серий.
В овертайме моментов было много у тех и других, даже немного удивительно что финальную точку не поставили раньше.
Демидов хороший шанс имел за пару минут до гола Ньюхука, но не зашло, но и в победной шайбе полезно сыграл вернув ее Канадиенс, может даже в итоге второй пас запишут.
Праздновать Монреалю особо некогда, просто отдышаться бы успеть. Впереди свежая и на отличном ходу Каролина.
А этого точно не будет. И то, что у Хабс были 2 тяжёлых серии - это козырь против Каролины. Это ПО, тут любой расслабон вдвойне опасен.