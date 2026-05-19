  • «Монреаль» впервые с 2021 года вышел в топ-4 в плей-офф НХЛ. Клуб сыграет с «Каролиной» в финале Востока
«Монреаль» выиграл серию второго раунда Кубка Стэнли у «Баффало» (4-3, 3:2 ОТ в седьмом матче). 

«Канадиенс» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Каролиной». В первом раунде канадский клуб прошел «Тампу» (4-3). 

Для «Монреаля» это первое попадание в топ-4 плей-офф НХЛ с 2021 года. В том сезоне, сокращенном из-за пандемии коронавируса, не было деления на конференции. 

«Канадиенс» тогда прошли «Торонто» (4-3) в первом раунде, «Виннипег» (4-0) во втором, а в полуфинале справились с «Вегасом» (4-2). В финале команда уступила «Тампе» (1-4). 

Отметим, что «Каролина» (в период пребывания франшизы в Роли) и «Монреаль» ранее дважды встречались в плей-офф. «Харрикейнс» оба раза были сильнее – во втором раунде в 2002 году (4-2) и в первом в 2006-м (4-2). 

При этом «Хартфорд Уэйлерс» встречались с «Канадиенс» 5 раз (1980, 1986, 1987, 1988, 1992) – и проиграли все 5 серий. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Бриндамор в первых двух домашних играх будет на победу играть через интенсивность, зная, что хабы выдохлись от двух максимальных серий в ПО с 7-ми играми и От в 7-ых матчах.
ОтветRoberts
Монреаль молодые для них эти 6 дополнительных матчей значения не имеют они хоть +10-20 могут сыграть.
ОтветRoberts
100% устроят сумасшедший движ под руководством Бриндамора.
Очень многие пророчат свип на фоне 14 матчей Монреаля, а мне кажется Сан Луи что то придумает. Уж очень хитрым он оказался в этом плей офф. Переиграл опытных Купера и Раффа.
Ответzvezdaletika
да не, свипа не будет, но и в проход дальше не верится совсем
Ответzvezdaletika
А чем переиграл Раффа? Тем что терпели просто, и чуть выше была реализация? Монреаля хватало только на первый период, их во всех играл перебегали, всегда перебрасывали в 1.5 раза, так и по моментам у баффало больше. Каролина ещё быстрее чем Баффало играет
Монреаль провел две серии по 7 игр с овертаймами. Каролина отдыхала. Как бы снова 0-4 не было.. Очень не хочется такого
Ответigor nn
Долгий перерыв тоже не всегда в пользу, чаще наоборот
Ответigor nn
Почему не хочется? Было бы прикольно, исторически
За монреаль!
Рад за "Монреаль"! Давайте мужики, возвращайте Кубок Стэнли на родную землю. Хватит ему уже болтаться по пляжам и казино.
ОтветКиКо
Транзитом через Денвер.😉
Безусловно удачи Канадиенс
Шикарный матч завершил очень зрелищную серию.
В овертайме моментов было много у тех и других, даже немного удивительно что финальную точку не поставили раньше.
Демидов хороший шанс имел за пару минут до гола Ньюхука, но не зашло, но и в победной шайбе полезно сыграл вернув ее Канадиенс, может даже в итоге второй пас запишут.
Праздновать Монреалю особо некогда, просто отдышаться бы успеть. Впереди свежая и на отличном ходу Каролина.
Ответsportnsk
Гол в ОТ на треть заслуга Демидова, буквально выдавил Далина из синей и он от безысходности отдал шайбу игрокам монреаля
Ответsportnsk
Вот про "отличный ход" я бы поспорил. 2 заведомо более слабых соперника и полторы недели вне игры - так недолго и заразиться настроением "да мы их щас на одном коньке..."
А этого точно не будет. И то, что у Хабс были 2 тяжёлых серии - это козырь против Каролины. Это ПО, тут любой расслабон вдвойне опасен.
Go Habs Go! Tradition Runs Deep, Passion Burns Bright!
Молодцы! Очень рад за Монреаль. Болею за них. Классную команду создал Сан-Луи. Всегда интересно наблюдать за их матчами. Но наверняка на обе серии плэй-офф потратили огромное количество сил, и этих сил может не хватить против Каролины, которая уже отдыхать устала :)
Очень хотелось, чтобы дальше прошел Баффало, но после проигрыша ими ключевого 5 матча серии стало ясно, что они не сдюжат, глубина у Монреаля чуть получше и это в итоге сыграло роль. С другой стороны, Монреаль тоже симпатичная команда, думаю, шансы против Каролины есть, но для этого надо провести идеальную серию с хорошей реализацией и минимумом собственных ошибок.
ОтветDon_Krebs
Мало кто обращает внимание, но вообще-то у Каролины откровенно плохая статистика в играх против Монреаля, что то Сен Луи про них знает
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
20 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
27 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
55 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
8 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
35 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
48 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
