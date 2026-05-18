Фетисов о допуске гимнастов: «Это лучшая команда в мире – и мальчики, и девочки. Можно порадоваться – они большие труженики. Позитивный шаг по отношению к нашим спортсменам и к России»

Вячеслав Фетисов о допуске гимнастов: лучшая команда в мире – мальчики и девочки.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал допуск российских гимнастов до соревнований с флагом и гимном.

Ранее стало известно , что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

«Это очень позитивный шаг по отношению к нашим спортсменам и к России. И можно порадоваться за гимнастов, потому что они большие труженики.

Сегодня это лучшая команда в мире – и мальчики, и девочки. Я поздравляю всех с таким хорошим и справедливым решением», – сказал Вячеслав Фетисов.