Фетисов о допуске гимнастов: «Это лучшая команда в мире – и мальчики, и девочки. Можно порадоваться – они большие труженики. Позитивный шаг по отношению к нашим спортсменам и к России»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал допуск российских гимнастов до соревнований с флагом и гимном.
Ранее стало известно, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.
«Это очень позитивный шаг по отношению к нашим спортсменам и к России. И можно порадоваться за гимнастов, потому что они большие труженики.
Сегодня это лучшая команда в мире – и мальчики, и девочки. Я поздравляю всех с таким хорошим и справедливым решением», – сказал Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
