  • «Не понимаю, зачем в КХЛ потолок зарплат? В полуфинале и финале в любом случае играют клубы с максимальными бюджетами». Сергей Савельев о регламенте
«Не понимаю, зачем в КХЛ потолок зарплат? В полуфинале и финале в любом случае играют клубы с максимальными бюджетами». Сергей Савельев о регламенте

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мнением о потолке зарплат в FONBET КХЛ. В новом сезоне он составит 950 млн рублей на команду.

«Я просто не понимаю, зачем существует потолок зарплат. При нынешней экономике только пять-шесть клубов могут вылезти за потолок заработных плат. Все равно тратятся огромные количества денег на игроков.

У нас нет большого количества клубов, которые могли бы «упереться» в потолок. Мы видим, что в полуфинале и в финале играют клубы с максимальными бюджетами в любом случае.

Сейчас нужно стремиться, чтобы урезать максимальный возраст, при котором у клубов остаются права на игроков. Чтобы у нас стал более конкурентный рынок хоккеистов в первую очередь, нежели изобретать велосипед с этим потолком зарплат, когда есть риск потерять в новом сезоне «Ладу», а в прошлом году потеряли «Витязь».

О каком потолке зарплат можно говорить в случае, когда мы за два года можем потерять две команды КХЛ?! Я вижу историю с потолком зарплат ненужной.

Именно понижение возраста и его регламентация, при которой права на хоккеистов могут оставаться у клубов, приведут к большему прогрессу за счет внутренней конкуренции на рынке», – сказал Савельев.

Потанин о КХЛ: «Потолок зарплат сослужил хорошую службу, сильно выросла конкуренция. У СКА и ЦСКА было по 5-6 пятерок – трудно сразу перестроиться. Вот гранды сейчас немного и просели»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
наитупейшее рассуждение,...именно по этому и нужен потолок, потому что пять шесть клубов имеют возможность этот потолок пробить а остальные нет, этот человек вообще понимает для чего нужны подобного рода ограничения...если бы у нас хотя бы половина лиги в этот поток упиралась можно было бы говорить о повышении потолка, ну не как не об отмене, ну не было потолка, были базовые плубы, да там были звёзды но это 20% всех матчей регулярного чемпионата да и основная масса людей смотрящих КХЛ, это не просто любители хоккея, которым похер кто играет, лижбы на звезд посмотреть, основная масса это болельщики своих клубов...интрига в регулярке выросла в разы, особенно это касается команд второго эшелона.
ОтветзабанинныйСевер12
Мне кажется в иделе, ради еще большей интриги в сезоне нужно потолок и пол снизить до значений 700 и 350 млн. Да, тогда мы потеряем в качестве хоккеистов, зато уровень команд выровняется. А если вырастут доходы лиги, то только потом уже повышать и пол и потолок. Но это Кхл, здесь такое маловероятно
ОтветАртём Коковихин
да конечно можно, просто нас тут с тобой щас ссаными тряпками закидают, а так по сути, и не снизится и уровень то особо, ну каких мастеров сейчас нехватает потолка, в данной политической ситуации и финансовой реальности снизить можно смело, меня всегда поражали люди которые кричали что из-за потолка к нам никто не едит, а кто поедет то, или кто то может уеедит куда-то!!?? даже если как вот ты предлагаешь 750, один хрен зарплаты будут больше чем в европейских лигах а за океан не из-за денег едут, там не идиоты и никто не насыпает денег нашим лижбы приехали...
Лимит для того, чтобы такие как РоРо крышу не сносило, для заключения контрактов
Ну, хотя бы кубок нельзя "купить", как бывало во времена до потолка, когда "дрим-тимы" всяческие собирались. А так-то понятно, что какая-нибудь Лада, еле дотягивающая до "пола" всё равно не соперник Ак Барсу и другим топам.
Наверное это сложно понять, сидя в Крефельде. Ещё в не совсем далёкие времена у нас была пара клубов с неограниченными возможностями, в которых было сосредоточено по 5-6 пятёрок первоклассных игроков. При этом любая их 4-6 пятёрки были бы с запасом первыми в любых других клубах КХЛ. Тогда всем опостылили всегда одинаковые полуфиналы Запада. Я так понимаю, этот крендель из Крефельда предлагает вернуться к тем временам.
Просто у нас так повелось поганить хорошие идеи. И потолок нужен и пол зарплат. Только исходя из реалий и возможностей надо их устанавливать, а не пятой точкой на калькулятор падать и говорить , что вот столько «норм» будет!
Ну например затем, что сейчас 90 лямов за сезон платят лучшим игрокам лиги, а раньше ЦСКА столько мог платить Калинину за 10 очков за сезон. Ну или затем, чтобы гранды не имели в обойме по 6 пятерок, 3 из которых - сборники, как было до ПЗ
Забыл он времена, когда у СКА был состав из 6-7 полноценных звеньев, причём шестое звено в доброй половине клубов КХЛ было бы первым. Потолок худо-бедно, но всё же работает.
А в чём смысл понижения возраста НСА? Это даст ещё больше преимуществ более богатым клубам.
