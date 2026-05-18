«Не понимаю, зачем в КХЛ потолок зарплат? В полуфинале и финале в любом случае играют клубы с максимальными бюджетами». Сергей Савельев о регламенте

Сергей Савельев о регламенте: не понимаю, зачем в КХЛ потолок зарплат.

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мнением о потолке зарплат в FONBET КХЛ. В новом сезоне он составит 950 млн рублей на команду.

«Я просто не понимаю, зачем существует потолок зарплат. При нынешней экономике только пять-шесть клубов могут вылезти за потолок заработных плат. Все равно тратятся огромные количества денег на игроков.

У нас нет большого количества клубов, которые могли бы «упереться» в потолок. Мы видим, что в полуфинале и в финале играют клубы с максимальными бюджетами в любом случае.

Сейчас нужно стремиться, чтобы урезать максимальный возраст, при котором у клубов остаются права на игроков. Чтобы у нас стал более конкурентный рынок хоккеистов в первую очередь, нежели изобретать велосипед с этим потолком зарплат, когда есть риск потерять в новом сезоне «Ладу», а в прошлом году потеряли «Витязь».

О каком потолке зарплат можно говорить в случае, когда мы за два года можем потерять две команды КХЛ?! Я вижу историю с потолком зарплат ненужной.

Именно понижение возраста и его регламентация, при которой права на хоккеистов могут оставаться у клубов, приведут к большему прогрессу за счет внутренней конкуренции на рынке», – сказал Савельев.

