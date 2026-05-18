Крикунов о ЧМ: «Не буду следить, там нет интересных мне команд. Остается надеяться, что следующий президент ИИХФ вернет Россию – решение давно напрашивается»

Крикунов о ЧМ: остается надеяться, что следующий президент ИИХФ вернет Россию.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что не планирует следить за чемпионатом мира по хоккею, который проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

«Скорее всего, я не буду следить за чемпионатом мира из-за того, что там нет интересных мне команд. Сборной России там нет, а остальные участницы интересуют меня значительно меньше.

Остается только надеяться на то, что следующий президент ИИХФ вернет сборную России, это решение напрашивается уже очень давно», – сказал Крикунов.

Россия отстранена от соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года.

Андрей Назаров: «Старый ослик Тардиф развалил весь мировой хоккей, ЧМ никому не нужен. Весь мир смотрит и следит только за финалом Кубка Гагарина»