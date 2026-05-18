Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)

Квартальнов останется в минском «Динамо».

По информации «Бизнес Online», главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов сохранит за собой пост на следующий сезон. Отмечается, что он получил поддержку от руководства Беларуси.

В текущем сезоне «Динамо» повторило лучший для себя результат в истории КХЛ, второй раз подряд выйдя в четвертьфинал Кубка Гагарина (0-4 в серии с «Ак Барсом»).

Ранее сообщалось , что клуб не предложит специалисту, отработавшему в «Динамо» три сезона, новый контракт.

Андрей Баландин: «Квартальнов не вырос в большого тренера, остался середнячком. Минск в плей-офф ничего не показал – это чисто его вина»