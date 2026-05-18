  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
0

Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й

Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet.

Шведский нападающий Ивар Стенберг занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet.

Бывший скаут «Нэшвилла» и «Флориды» Джейсон Букала представил топ-45 предстоящего драфта НХЛ.  

1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);

3. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);

4. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

5. з Карсон Карелс («Принс Джордж Кугарс»); 

6. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

7. н Вигго Бьорк («Юргорден»);

8. з Даксон Рудольф («Принс Альберт»);

9. н Александр Комманд («Эребру»);

10. н Тайнен Лоуренс (университет Бостона); 

...24. н Илья Морозов (университет Майами);

...27. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»);

...38. з Максим Соколовский («Лондон Найтс»);

...44. н Егор Шилов («Викториявилль»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoСалават Юлаев
logoюниорская лига Квебека
logoСборная Швеции по хоккею
Чейз Рид
logoФрелунда
logoКХЛ
logoЮргорден
Эребру
logoНХЛ
Тайнен Лоуренс
рейтинги
logoюниорская лига Онтарио
Викториявилль
Су Грейхаундс
NCAA
Китон Верхофф
Драфт НХЛ
Принс Альберт
logoЗападная хоккейная лига
logoЛондон Найтс
logoИвар Стенберг
logoНикита Щербаков
Александр Комманд
logoГэвин Маккенна
Карсон Карелс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
По нашим в этом году скудновато.
Но у Третьяка коробки строятся во дворах, скоро будет как в Канаде
ОтветAlek88
По нашим в этом году скудновато. Но у Третьяка коробки строятся во дворах, скоро будет как в Канаде
еще показательно, что 3 из 4 уже в Сев Америке. Не из МХЛ и КХЛ драфтуются.
ОтветAlek88
По нашим в этом году скудновато. Но у Третьяка коробки строятся во дворах, скоро будет как в Канаде
год на год не приходится, но сейчас на оценки юниоров влияет отсутствие международных турниров. обычно сильные движения в рейтингах идет после ЮЧМ и Глинки, МЧМ в меньше степени. конечно, вряд ли бы они кого то из наших сильно подняли, но мест пять мо быть были бы в среднем выше ИМХО.
Калеб кстати сын Мэнни Мэлхотры ) сын куда техничнее и одаре́ннее отца )
ОтветAlek88
Калеб кстати сын Мэнни Мэлхотры ) сын куда техничнее и одаре́ннее отца )
батя легенда вбрасываний хоккейный симуляторов нулевых
В рейтинге-то Стенберг первый, но теперь уж все зависит не от рейтинга, а от Чайки, а тот про Маккенну сладкие песни поет.
Маккена ссыканул чм и съехал в драфте
Ответвперёд спартак
Маккена ссыканул чм и съехал в драфте
Маккенна не ссыканул в баре, поэтому и съехал..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэймонд, Фрондель, Хейнеман, Экхольм, Экман-Ларссон – в предварительном составе сборной Швеции на ЧМ-2026
11 мая, 13:17
«Торонто» выберет Маккенну на драфте НХЛ по версии ESPN, «Сан-Хосе» – Рида, «Ванкувер» – Стенберга, «Чикаго» – Карелса
8 мая, 14:21
Баттон предложил «Торонто» выбрать на драфте НХЛ защитника, а не Маккенну: «Я бы на их месте рассмотрел Карелса или Чейза Рида. У клуба давно не было результативного пакмувера»
8 мая, 07:30
Рекомендуем
Главные новости
Агент Така про 0 очков Алекса в 7 играх серии против «Монреаля» при «минус 8»: «Гарантирую, что это никак не повлияет на отношение к нему на рынке. Он не был ужасен»
сегодня, 05:30
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария сыграет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция – со Словенией, США против Германии
сегодня, 05:15
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
сегодня, 05:00
«Нью-Джерси» сохранил Кифа на посту главного тренера. Брылин не будет его помощником и перейдет на другую должность в клубе, тренер вратарей Рогалски уволен
сегодня, 04:46
Маккиннон о финале Запада с «Вегасом»: «Не могу представить, что серия окажется короткой. Мы готовы к тому, что будет 7 игр. Сумеем как-то ограничить Айкела, надеюсь»
сегодня, 03:40
ЧМ-2026 по хоккею. Словакия одолела Словению по буллитам, Венгрия обыграла Великобританию, Латвия проиграла Австрии, Италия уступила Норвегии
вчера, 20:59
Сурин о столкновении с Миллером: «Проезжал, понял, что кого-то задел, но не обратил внимание, кто это. Даже не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации»
вчера, 20:39Видео
Хартли о 4:1 с «Ак Барсом»: «В 1-м периоде была разведка боем, а во 2-м мы взвинтили темп, начали наседать на ворота. Один из ребят сказал, что Билялов еле дышит»
вчера, 19:59
Сурин про слова о том, что не знает Сафонова: «Что это мусолить? Когда это было-то? Я уже не помню, у меня с памятью проблемы»
вчера, 19:50
Лямкин о 2-3 с «Локомотивом»: «На 6-й матч нужно выходить и умирать. Пахать, работать, помогать партнерам. Отдадим все силы»
вчера, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
Мэлотра – один из главных кандидатов на пост главного тренера «Ванкувера». Об этом сообщил новый генменеджер Джонсон – ранее они вместе выиграли Кубок Колдера с фармом «Кэнакс»
16 минут назад
Гришин о том, что в плей-офф КХЛ-2026 было много быстрых серий: «Не знаю, с чем это связать. Не очень приятно, обидно. Хотелось бы больше матчей»
43 минуты назад
Женская лига PWHL расширится до 12 команд в сезоне-2026/27 – при основании было 6. Новые клубы создадут в Сан-Хосе, Лас-Вегасе, Детройте и Гамильтоне
53 минуты назад
Горбенко о «Локомотиве»: «У Ярославля отработана система. Свой вклад внесли штабы Квартальнова и Никитина, рука Хартли тоже видна. Боб и его помощники великолепно ведут игру в деталях»
сегодня, 04:34
Айкел о финале Запада против «Колорадо»: «Игра против Маккиннона станет серьезным испытанием для «Вегаса». Он будет создавать нам проблемы»
сегодня, 04:22
Мурашов отразил 27 из 28 бросков в матче плей-офф АХЛ со «Спрингфилдом». У него 5 побед в 7 играх за фарм «Питтсбурга» в Кубке Колдера при 94,2% сэйвов и КН 1,80
сегодня, 03:55
Макар пропустил несколько тренировок «Колорадо» после выхода в финал Запада. Его участие в 1-м матче серии с «Вегасом» может быть под вопросом
сегодня, 03:25
37-летний словенец Тичар идет в группе лидеров гонки бомбардиров ЧМ-2026. Экс-игрок клубов КХЛ набрал 2+1 в матче со Словакией, сравняв счет на 59:29
сегодня, 03:10
Байрон Фроуз: «Каждая игра плей-офф – эмоциональная, это то, ради чего мы играем. Это те матчи, в которых ты мечтаешь играть еще будучи ребенком»
вчера, 21:59
Горбенко о 5-м матче финала: «Локомотив» безупречно отработал 2-й период. Каждая смена состава была продуманной, без пожара. Об «Ак Барсе» этого не скажешь»
вчера, 21:49
Рекомендуем