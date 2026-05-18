Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
Шведский нападающий Ивар Стенберг занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet.
Бывший скаут «Нэшвилла» и «Флориды» Джейсон Букала представил топ-45 предстоящего драфта НХЛ.
1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
3. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);
4. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
5. з Карсон Карелс («Принс Джордж Кугарс»);
6. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
7. н Вигго Бьорк («Юргорден»);
8. з Даксон Рудольф («Принс Альберт»);
9. н Александр Комманд («Эребру»);
10. н Тайнен Лоуренс (университет Бостона);
...24. н Илья Морозов (университет Майами);
...27. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»);
...38. з Максим Соколовский («Лондон Найтс»);
...44. н Егор Шилов («Викториявилль»).
