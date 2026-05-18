Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»

Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина: удача любит смелых.

Нападающий «Ак Барса » Никита Дыняк прокомментировал четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива » (2:1, 2-2).

Первый гол в ворота ярославцев забил Артем Галимов после рикошета от ноги защитника Александра Елесина.

– Что вы скажете о четвертом матче финала? Команда проявила характер, не позволила «Локомотиву» сделать 3-1 в серии.

– Это финал. Мы должны переламывать такие моменты. Пропустили первыми, но ничего страшного. Главное – мы друг друга поддерживаем и понимаем, что от нас требуется.

– Соперники по очереди берут матчи. Что сделать, чтобы не отдать пятый матч?

– Надо просто оставаться командой при любом раскладе. Не вылетать из своей системы. Просто делать то, что от нас требуется.

– В этом матче было много единоборств и стычек.

– Для форвардов моего типа – это наш хлеб. Мы этим живем, мы это любим. Нас это вдохновляет. Хорошо, когда борьба и много стычек. Это заводит. Я только за.

– Первый гол «Ак Барса» – это везение?

– То, что был рикошет от ноги Елесина? Знаете, только честный труд приводит к этому. Удача любит смелых. Через работу она придет.

– Как находить в себе силы, когда уже скоро лето, а вы провели почти 100 матчей за сезон?

– Ну я же 100 матчей не провел. У меня операция была, поэтому я много пропустил. А те ребята, кто провели все матчи, они молодцы. Достаточно квалифицированные хоккеисты, хорошо готовятся. У нас все в порядке с физикой.

– Как ценно, что в Казани пройдет еще один матч? Это шестая игра финала.

– Болельщики – всегда наш шестой полевой игрок. Они нас поддерживают, гонят вперед. Огромное спасибо за то, что они с нами. И не только в Казани, но и в остальных городах. Особенно в Ярославле, – сказал Дыняк.

