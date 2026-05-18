  • Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поделился мнением о Джоне Торторелле, который возглавил «Вегас» незадолго до завершения регулярного чемпионата НХЛ.

Команды встретятся в финале Западной конференции, первый матч пройдет на домашней площадке «Эвеланш» в ночь с 20 на 21 мая.

«Тортс – элитный тренер и феноменальный человек. Думаю, сила его тренерской работы заключается в умении донести каждому игроку то, что от него требуется, чтобы получить максимальный результат.

«Вегас» казался мне опытной командой, которая комфортно чувствовала себя на протяжении всей регулярки, а затем к ним присоединился тренер, который вывел их из этой зоны комфорта», – сказал Беднар.

Скандал в НХЛ: «Вегас» лишили выбора на драфте, тренера оштрафовали на $100к – все из-за отношения к журналистам

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
В НХЛ заявили, что Кубок Стэнли по-прежнему не смогут привезти в Россию: «В этом году такая политика не изменилась»
«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
НХЛ лишила «Вегас» драфт-пика во 2-м раунде и оштрафовала Тортореллу на 100 тысяч долларов. Тренер отказался общаться со СМИ после выхода в финал Запада
