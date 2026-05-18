Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»

Беднар о Торторелле: элитный тренер и феноменальный человек.

Главный тренер «Колорадо » Джаред Беднар поделился мнением о Джоне Торторелле , который возглавил «Вегас » незадолго до завершения регулярного чемпионата НХЛ.

Команды встретятся в финале Западной конференции, первый матч пройдет на домашней площадке «Эвеланш» в ночь с 20 на 21 мая.

«Тортс – элитный тренер и феноменальный человек. Думаю, сила его тренерской работы заключается в умении донести каждому игроку то, что от него требуется, чтобы получить максимальный результат.

«Вегас» казался мне опытной командой, которая комфортно чувствовала себя на протяжении всей регулярки, а затем к ним присоединился тренер, который вывел их из этой зоны комфорта», – сказал Беднар .

