  • Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
Хоккеисты «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк и Юнас Брудин пропустили серию второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (1-4) из-за переломов.

Брудин сломал большой палец правой ноги, когда заблокировал бросок в пятой игре серии с «Далласом». Ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Эрикссону Эку диагностировали перелом правой стопы после в шестого матча против «Старс».

«Я хотел играть, но просто не смог. Кататься было слишком больно», – заявил Эк.

«Уайлд» преодолели первый раунд плей-офф впервые с 2015 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
Их реалено не хватало, 1-2 игры ещё бы с ними забрали, но серию вряд ли
Striderogolik
Их реалено не хватало, 1-2 игры ещё бы с ними забрали, но серию вряд ли
Миннесота и так забрала достаточно.
Повезло, что Avs были не в себе в третьей игре. В пятой тоже пол матча занимались фигнёй, потом уже не так повезло зелёным.
