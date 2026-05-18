Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
Хоккеисты «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк и Юнас Брудин пропустили серию второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (1-4) из-за переломов.
Брудин сломал большой палец правой ноги, когда заблокировал бросок в пятой игре серии с «Далласом». Ему потребовалось хирургическое вмешательство.
Эрикссону Эку диагностировали перелом правой стопы после в шестого матча против «Старс».
«Я хотел играть, но просто не смог. Кататься было слишком больно», – заявил Эк.
«Уайлд» преодолели первый раунд плей-офф впервые с 2015 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
Повезло, что Avs были не в себе в третьей игре. В пятой тоже пол матча занимались фигнёй, потом уже не так повезло зелёным.