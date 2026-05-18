  Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом» (2-2). Четвертая игра завершилась победой казанцев (2:1).

«Смущает, что «Ак Барс» играет неровно. В первом матче в Казани было полное доминирование «Локомотива». В четвертом была равная встреча с небольшим преимуществом казанцев. Они больше атаковали и создавали моментов. Но ярославцы играют более ровно, стабильно и грамотно.

Все-таки «Ак Барс» – молодцы, что добывают победы. Барабанов выделяется – всегда может обыграть и отдать острый пас. У них три ярких лидера – он, Миллер и Хмелевски.  

В четвертом матче спортивный бог был на стороне «Ак Барса». Он их вознаградил за упорство и волю к победе. Но почему-то я уверен, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина в седьмом матче», – сказал Черкас.

Хмелевски о 2-2 в финале Кубка Гагарина: «Против «Локомотива» очень тяжело отыгрываться. «Ак Барсу» это удалось, серьезный шаг. Мы все знаем, что нужно делать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Ак Барс выиграет!
Пусть все решится в субботу.
Лучше в четверг. В субботу огород))
Так вечером надеюсь будут играть)) смм на огород поеду, но зато потом можно с пивом посмотреть))
Уровень аналитики конечно никак не от тренера КХЛ, хоть и бывшего. Слова про Барабанова один в один подходят и к Семенову, а тройку лидеров назвали больше по именам, чем по факту. К сожалению, Саша не так заметен, как это от него ждали. А про хоккейного Бога - он просто в 4 игре отдал то, что забрал в 3 игре у АКБ.
