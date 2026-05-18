Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»

Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче.

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом » и «Локомотивом » (2-2). Четвертая игра завершилась победой казанцев (2:1).

«Смущает, что «Ак Барс» играет неровно. В первом матче в Казани было полное доминирование «Локомотива». В четвертом была равная встреча с небольшим преимуществом казанцев. Они больше атаковали и создавали моментов. Но ярославцы играют более ровно, стабильно и грамотно.

Все-таки «Ак Барс» – молодцы, что добывают победы. Барабанов выделяется – всегда может обыграть и отдать острый пас. У них три ярких лидера – он, Миллер и Хмелевски .

В четвертом матче спортивный бог был на стороне «Ак Барса». Он их вознаградил за упорство и волю к победе. Но почему-то я уверен, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина в седьмом матче», – сказал Черкас.

