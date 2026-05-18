  Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о будущем Александра Овечкина.

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «столичных» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Мы даем Овечкину время побыть с семьей, остановиться на минуту и поразмыслить. Именно так «Вашингтон» подходит к этому вопросу, и именно так буду подходить к нему и я.

Что касается планирования: как будет выглядеть состав, сочетания и игра в большинстве – я держу в голове два сценария», – сказал Карбери в программе The FAN Hockey Show.

Его также спросили, согласен ли он, что продолжающееся омоложение команды может повлиять на желание Овечкина продолжить играть.

«Думаю, ему помогло омоложение «Кэпиталс». Это немного подстегивает его. Видя, сколько энтузиазма у молодых ребят и какой у них уровень мастерства, нет сомнений, что это немного поспособствовало тому, как Ови играл последние пару лет», – добавил тренер.

Скорее всего, все уже решено! Не просто так и Ови задержался в штатах. Просто подогревают интерес. Больше обсуждений и разговоров, больше денег заработают
Ну, например, у него есть дети, старший из которых в мае заканчивал учиться. Папка без них бухать в Россию соскочит?
Вроде как они в середине прошлой недели прилетели в Москву.... Весь Ютуб завален роликами из шереметьево
Нельзя просто взять и перестать продавать джерси с 8 номером. Они еще и ребрендинг игровой формы сделают чтобы успеть всё сбыть в срок последнего контракта. Думаю 2 года.
Ставлю на продление карьеры на год. Будет прощаться с лигой, будет хорошее шоу и много «последних» матчей - в Канаде, против Питсбурга и тд и тп.
