Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»

Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: тренерская победа Хартли.

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом » (4-3).

– Гениальные тренеры умеют сохранить дух команды. Хартли можно поставить бюст уже за то, что он сумел сохранить победный настрой у этого состава. А в серии с «Авангардом» они просто прыгнули выше головы.

Я, кстати, «Авангарду» тоже симпатизирую. В прошлом сезоне команда ярко возродилась. Пришел тренер Ги Буше , клуб резко обновил состав, снова стал одним из самых конкурентоспособных в КХЛ. Недаром есть мнение, что в прошлом сезоне противостояние «Локомотив» – «Авангард» стало досрочным финалом. А в этом году «Авангард» уже доминировал явно.

– И тут произошло чудо.

– Это чудо называется «поединком тренеров». Мы увидели тренерскую победу Хартли и тренерское поражение Буше. Опять же, я обеим командам симпатизирую. В прошлом году «Локомотив» прошел, но «Авангард» было жалко.

А в этом году «Локомотив» прошел, и «Авангард» не жалко. Почему? Потому что омичи проиграли из-за определенной расхлябанности. Давайте так скажем, пусть они не обижаются, – сказал Потанин .

