  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
0

Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»

Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: тренерская победа Хартли.

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3).

– Гениальные тренеры умеют сохранить дух команды. Хартли можно поставить бюст уже за то, что он сумел сохранить победный настрой у этого состава. А в серии с «Авангардом» они просто прыгнули выше головы.

Я, кстати, «Авангарду» тоже симпатизирую. В прошлом сезоне команда ярко возродилась. Пришел тренер Ги Буше, клуб резко обновил состав, снова стал одним из самых конкурентоспособных в КХЛ. Недаром есть мнение, что в прошлом сезоне противостояние «Локомотив» – «Авангард» стало досрочным финалом. А в этом году «Авангард» уже доминировал явно.

– И тут произошло чудо.

– Это чудо называется «поединком тренеров». Мы увидели тренерскую победу Хартли и тренерское поражение Буше. Опять же, я обеим командам симпатизирую. В прошлом году «Локомотив» прошел, но «Авангард» было жалко.

А в этом году «Локомотив» прошел, и «Авангард» не жалко. Почему? Потому что омичи проиграли из-за определенной расхлябанности. Давайте так скажем, пусть они не обижаются, – сказал Потанин.

Владимир Потанин: «Уровень хоккея в КХЛ не уступает чемпионату мира. Из-за этого КХЛ все и смотрят – эстетическое восприятие игры на высоком уровне»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Потанин
logoАвангард
logoМатч ТВ
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoГи Буше

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Мнение из 90-ых подъехало...😒 Как мы жили без него... 😒
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Щитов: «В КХЛ тренеры ходят по кругу, всех специалистов уже знают. «Трактор» захотел кого-то нового, это логичный ход. У Гордона большой опыт»
14 мая, 17:25
Ги Буше: «Проигрывать всегда неприятно, но здесь вдвойне, потому что мы застряли в Ярославле. Арена, где случилось поражение, мозолила глаза, хотелось выбраться»
11 мая, 11:34
Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца. Можем ли сравнивать? Мы подбираемся к уровню, но пока его не достигли. Нужно время»
11 мая, 09:17
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» принимает «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
5 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
сегодня, 15:01
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
30 минут назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
45 минут назадВидео
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
сегодня, 14:58
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Алифанов о Кузнецове: «Человек, которого деньги и достижения нисколько не изменили. Женя остался таким же хорошим парнем из Челябинска. Очень бы хотелось увидеть его снова в черно-белых цветах»
6 минут назад
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
20 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Рекомендуем