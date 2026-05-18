Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»

Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: это будет потрясающе.

Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон прокомментировал предстоящую седьмую игру в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Монреаля » (3-3).

«Это будет потрясающе. Для многих ребят это новый опыт, о котором мечтаешь с детства. Мы знали, что серия будет долгой, у соперника хорошая команда.

Если бы вы спросили в сентябре, согласились бы мы на седьмую игру во втором раунде, мы бы все сказали, что да. Так что мы в отличном положении. Теперь одна игра – это все, что имеет значение.

Нужно забыть обо всем, что было до этого момента, и просто играть смену за сменой, сосредоточиться на своей работе, на том, что нужно делать, и делать это как можно лучше», – сказал Томпсон.

