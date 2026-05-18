  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
0

Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»

Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: до сих пор не отошел.

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал вылет команды в полуфинале Кубка Гагарина от «Локомотива» (3-4 в серии).

Омский клуб вел в противостоянии 3-1, а в шестой игре упустил 2:0, дважды пропустив на 60-й минуте.

«Так до сих пор и не отошел. По опыту знаю, что притупить эту боль все-таки можно, время поможет, будни заполнят новые вызовы и дела. Но как только будут попадаться артефакты этого мая, фотографии, видео, чьи-то слова и прочее подобное, будет снова резко щемить в сердце и сжиматься душа.

Миллион специалистов уже высказывались, все разобрали, радостно за них, как здорово они все понимают и знают, будучи примерно на расстоянии как до Марса от Земли от реальной картины и знания обстоятельств. Но факт остается фактом. Сейчас еще продолжают сезон другие, не мы.

Вчера вышел из кабинета в чашу и увидел вот такую картину. В этом есть что-то цикличное, почти вечное. Еще совсем недавно тут бились в кровь, страдали на трибунах, трудились мозги в тренерской, стрекотали медицинские аппараты, наматывался скотч на клюшки, звенела посуда в ложах, кипела жизнь, хоккейная, настоящая. А сегодня тишина, лужи на льду да остатки рекламы, тающие, как весенний снег.

И вроде грустно. А с другой стороны: лед снимают, чтобы потом его снова заливать. Рекламу убирают, чтобы снова ее нанести. Клуб уже живет новой фазой, идет работа над будущим составом, рисуется новая форма, формируется бюджет и так далее.

В этой цикличности и есть наше спасение, тех, кто живет и работает в спорте. Завтра будет новый день, новый сезон, новые надежды. Мои читатели, наши болельщики, переведите пока дух, отдохните, мы скоро вернемся. Вернемся сильнее, опытнее – как минимум на этот тяжелый урок мая 2026», – написал Чистяков в соцсетях.

«Омские Крылья» расторгли контракт с Луи Робитайлом и назначили Черночуба тренером («Вброс по борту»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
logoГерман Чистяков
logoАвангард
logoКХЛ
logoЛокомотив
болельщики

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Во второй сезон работы Хартли вылетел с Авангардом в первом раунде. На следующий взял кубок. Исправил ошибки. Будем надеяться что такое ждёт и Буше
Три года подряд от Локо вылетаете и всё ещё отойти не можете, как интересно.
ОтветМихаил Качалов
Три года подряд от Локо вылетаете и всё ещё отойти не можете, как интересно.
Твой Авто даже и мечтать о таком не может
Ответzidane1075
Твой Авто даже и мечтать о таком не может
Так куда нам у вас же столица хоккея, даже тренера для сборной взрастили.
Вернемся с глубиной состава)))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта Татарстана: «Ак Барсу» не стоит расслабляться, надо помнить, как «Локомотив» показал зубы и вырвал победу в серии с «Авангардом»
14 мая, 13:59
Ги Буше: «Проигрывать всегда неприятно, но здесь вдвойне, потому что мы застряли в Ярославле. Арена, где случилось поражение, мозолила глаза, хотелось выбраться»
11 мая, 11:34
«Авангард» вернулся в Омск после 7-го матча с «Локомотивом» – команда вылетела из Москвы, доехав на автобусе из Ярославля. Болельщики ночью встретили игроков в аэропорту
9 мая, 08:15Фото
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» принимает «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
5 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
сегодня, 15:01
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
30 минут назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
45 минут назадВидео
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
сегодня, 14:58
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Алифанов о Кузнецове: «Человек, которого деньги и достижения нисколько не изменили. Женя остался таким же хорошим парнем из Челябинска. Очень бы хотелось увидеть его снова в черно-белых цветах»
6 минут назад
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
20 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Рекомендуем