Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»

Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: до сих пор не отошел.

Генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков прокомментировал вылет команды в полуфинале Кубка Гагарина от «Локомотива » (3-4 в серии).

Омский клуб вел в противостоянии 3-1, а в шестой игре упустил 2:0, дважды пропустив на 60-й минуте.

«Так до сих пор и не отошел. По опыту знаю, что притупить эту боль все-таки можно, время поможет, будни заполнят новые вызовы и дела. Но как только будут попадаться артефакты этого мая, фотографии, видео, чьи-то слова и прочее подобное, будет снова резко щемить в сердце и сжиматься душа.

Миллион специалистов уже высказывались, все разобрали, радостно за них, как здорово они все понимают и знают, будучи примерно на расстоянии как до Марса от Земли от реальной картины и знания обстоятельств. Но факт остается фактом. Сейчас еще продолжают сезон другие, не мы.

Вчера вышел из кабинета в чашу и увидел вот такую картину. В этом есть что-то цикличное, почти вечное. Еще совсем недавно тут бились в кровь, страдали на трибунах, трудились мозги в тренерской, стрекотали медицинские аппараты, наматывался скотч на клюшки, звенела посуда в ложах, кипела жизнь, хоккейная, настоящая. А сегодня тишина, лужи на льду да остатки рекламы, тающие, как весенний снег.

И вроде грустно. А с другой стороны: лед снимают, чтобы потом его снова заливать. Рекламу убирают, чтобы снова ее нанести. Клуб уже живет новой фазой, идет работа над будущим составом, рисуется новая форма, формируется бюджет и так далее.

В этой цикличности и есть наше спасение, тех, кто живет и работает в спорте. Завтра будет новый день, новый сезон, новые надежды. Мои читатели, наши болельщики, переведите пока дух, отдохните, мы скоро вернемся. Вернемся сильнее, опытнее – как минимум на этот тяжелый урок мая 2026», – написал Чистяков в соцсетях.

«Омские Крылья» расторгли контракт с Луи Робитайлом и назначили Черночуба тренером («Вброс по борту»)