Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»

Плющев о назначении Гордона: менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Скотта Гордона в «Трактор». В прошлом сезоне американский специалист работал в главной юниорской лиге США (USHL).

– Владимир Анатольевич, событие недели?

– Назову два – финальная серия Кубка Гагарина и цирковое назначение в Челябинске.

– Что скажете по Челябинску?

– Там, на мой взгляд, менеджеры «Трактора » ушли в откровенную клоунаду. Челябинск – город с историей, с традициями, со своим стилем игры. Там крепкая тренерская школа, например, Геннадий Цыгуров и Валерий Белоусов многое дали хоккею всей страны.

И вот мы узнаем, что «Трактор» со всеми своими традициями вдруг решил сделать ставку на тренера слабейшей команды слабейшей юниорской лиги Северной Америки. Я даже фамилию этого североамериканца не запомнил бы, если бы у него не было однофамильца – Гордон.

Мы еще можем поспорить по кандидатурам Хартли и даже Буше , они в Северной Америке кое-чего добивались, Хартли – выигрывал, Буше – герой четвертьфиналов, никогда не проходящий полуфиналы. А новый челябинский человек по мировым меркам – просто ноль. Цирк! – сказал Плющев.

