Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Скотта Гордона в «Трактор». В прошлом сезоне американский специалист работал в главной юниорской лиге США (USHL).

– Владимир Анатольевич, событие недели?

– Назову два – финальная серия Кубка Гагарина и цирковое назначение в Челябинске.

– Что скажете по Челябинску?

– Там, на мой взгляд, менеджеры «Трактора» ушли в откровенную клоунаду. Челябинск – город с историей, с традициями, со своим стилем игры. Там крепкая тренерская школа, например, Геннадий Цыгуров и Валерий Белоусов многое дали хоккею всей страны.

И вот мы узнаем, что «Трактор» со всеми своими традициями вдруг решил сделать ставку на тренера слабейшей команды слабейшей юниорской лиги Северной Америки. Я даже фамилию этого североамериканца не запомнил бы, если бы у него не было однофамильца – Гордон.

Мы еще можем поспорить по кандидатурам Хартли и даже Буше, они в Северной Америке кое-чего добивались, Хартли – выигрывал, Буше – герой четвертьфиналов, никогда не проходящий полуфиналы. А новый челябинский человек по мировым меркам – просто ноль. Цирк! – сказал Плющев.

Плющев о финале Кубка Гагарина: «Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы затянуть серию. Перепады «Локомотива» и «Ак Барса» – не признак класса»

Плющев, Свищев, Дрищев, Вонищев.
Ларин, угомонись.
Ну и где тренеры от крепкой школы Белоусова и Цыгорова? Фамилии назовите. Назаров что ли? Достал усатый.
Ну и где тренеры от крепкой школы Белоусова и Цыгорова? Фамилии назовите. Назаров что ли? Достал усатый.
Вообще Гатиятулин из Челябы
Из неработающих Знарок
И не Цыгоров, а Цыгуров. Это первый тренер, который выиграл чемп с немосковским клубом
Спасибо, допустил ошибку. Конечно, Цыгуров. .
У него,кстати,не один однофамилец.Так что нужно уточнить,какой.
