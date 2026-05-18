Разин, Гатиятулин и Виктор Козлов – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ

КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2025/26.

В список финалистов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

Отметим, что из этой тройки только Разин уже получал такую награду (сезон-2023/24). Рекорд лиги принадлежит Олегу Знарку – он четырежды становился тренером года.

Награждение состоится на церемонии закрытия сезона FONBET КХЛ, которое пройдет 28 мая.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Ну если чисто по сезону то Козлов, если с учетом по, то Анвар
ОтветAlek88
Тогда уж Исаков более достоин из Торпедо, но у Козлова имя известнее.
Ну, я так понимаю, Козлов за прогресс, Разин за результат регулярки и стабильность, а Гатиятулин за прогресс и шанс на результат в ПО.... А Хартли нет в списке т.к. с Никитиным делиться придется?
странно, что Исакова даже в тройке нет
Ну да... Прогресс есть, игра симпатичная... Но результат, товарищи, результат пока не проявился...
Результат такой же, как и у Козлова
Козлов, на мой взгляд, вообще без вариантов должен побеждать
Гатиятулин однозначно.
автоматом старина Билл.....тогда уж!!
Разин уж точно нет, он же проиграл Анвару серию.
Голосование по-любому было ещё до плей-офф
Виктор Козлов 💯
Рулевой СЮ имел наименее конкурентный ростер в обойме из этой колоды номинантов. Достаточно вспомнить как по осени оценивались шансы уфимцев на этот сезон. Поэтому выбор победителя очевиден.
Однозначно В.Н.Козлов,с таким составом выжал максикум результата
Козлов в этой номинации Лучший... Почему?? Остальные имели и лучшие составы и финансирование и многое другое. А Козлову нужно было перебирать всех сбитых лётчиков и перезапускать команду которая была на последнем месте. Салават и так прыгнул выше крыши и никто на Салават вообще не ставил. Однако они прошли первый круг плей оф, а многие говорили что они туда даже не попадут. Столько сложностей было которые нужно было решить. Не отрицаю и заслугу вратаря поэтому он тоже в номинантах. Виктор Николаевич-Снимаю шляпу... Спасибо. Респект и уважение.
Да позабыл уточнить среди этих трех тренеров самая маленькая зарплата у Козлова Виктора Николаевича. Она меньше в несколько раз чем у остальных... Думаю некоторых это отрезвит в решениях.
