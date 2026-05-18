Разин, Гатиятулин и Виктор Козлов – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2025/26.
В список финалистов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).
Отметим, что из этой тройки только Разин уже получал такую награду (сезон-2023/24). Рекорд лиги принадлежит Олегу Знарку – он четырежды становился тренером года.
Награждение состоится на церемонии закрытия сезона FONBET КХЛ, которое пройдет 28 мая.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
