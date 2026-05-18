Готье играл в Кубке Стэнли с переломами отростков двух позвонков. Форвард «Анахайма» набрал 4+8 в 12 матчах

Готье играл в Кубке Стэнли с переломом двух позвонков.

По информации репортера «Анахайма » для The Sporting Tribune Зака Каваны, 22-летний Каттер Готье провел Кубок Стэнли с переломами отростков позвонков L1 и L2 (верхние позвонки поясничного отдела).

Отмечается, что форвард получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:5 ОТ) 31 марта, после чего пропустил две недели, вернувшись незадолго до старта плей-офф.

Готье набрал 12 (4+8) очков в 12 матчах Кубка Стэнли при полезности «минус 3». «Анахайм» покинул турнир, вылетев от «Вегаса» во втором раунде (2-4 в серии).

