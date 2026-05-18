  • Готье играл в Кубке Стэнли с переломами отростков двух позвонков. Форвард «Анахайма» набрал 4+8 в 12 матчах
По информации репортера «Анахайма» для The Sporting Tribune Зака Каваны, 22-летний Каттер Готье провел Кубок Стэнли с переломами отростков позвонков L1 и L2 (верхние позвонки поясничного отдела).

Отмечается, что форвард получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:5 ОТ) 31 марта, после чего пропустил две недели, вернувшись незадолго до старта плей-офф.

Готье набрал 12 (4+8) очков в 12 матчах Кубка Стэнли при полезности «минус 3». «Анахайм» покинул турнир, вылетев от «Вегаса» во втором раунде (2-4 в серии).

Готье – 4-й игрок в истории «Анахайма» после Перри, Карии и Селянне, забивший 40 голов за сезон

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Зака Каваны
Каттер Готье
Кубок Стэнли
НХЛ
травмы
Анахайм
Здоровье

Это в той игре Гудас влетел в Мэттьюса?
ОтветAleksey Dolmatov
Это в той игре Гудас показал, кто мужик, а кто нет. Выйдя сломанным на игру и терпеливо смотря, как Доми пытается его бить
ОтветZeleboba123
Герой! Сначала в своем стиле сломал Сида, потом колено Мэттьюсу, а потом героически вышел с травмой, чтобы получить здюлей! Премию ему выписать!
