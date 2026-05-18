Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
Трехкратный чемпион мира, экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов внесен в базу данных «Миротворец». Ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», пишет ТАСС.
По аналогичным причинам на украинский сайт добавили форварда «Трактора» Александра Кадейкина и трехкратного чемпиона России Алексея Чупина.
Отметим, что Зарипов завершил карьеру в 2023 году и сейчас занимает должность депутата Госсовета Татарстана.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
