Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»

Трехкратный чемпион мира, экс-капитан «Ак Барса » Данис Зарипов внесен в базу данных «Миротворец». Ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», пишет ТАСС.

По аналогичным причинам на украинский сайт добавили форварда «Трактора » Александра Кадейкина и трехкратного чемпиона России Алексея Чупина .

Отметим, что Зарипов завершил карьеру в 2023 году и сейчас занимает должность депутата Госсовета Татарстана.