Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»

Трехкратный чемпион мира, экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов внесен в базу данных «Миротворец». Ему вменяется «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», пишет ТАСС.

По аналогичным причинам на украинский сайт добавили форварда «Трактора» Александра Кадейкина и трехкратного чемпиона России Алексея Чупина.

Отметим, что Зарипов завершил карьеру в 2023 году и сейчас занимает должность депутата Госсовета Татарстана.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Внесли бы сразу всех граждан России, к чему эти полумеры?
А не пора ли нам создать свою базу? Базу Судоплатова?
ОтветТоварищ Ч.
ну мы же не идиоты
значит приличные люди.
Чё? Они-то причем?
Чупина за что?
