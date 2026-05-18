Алексеев может вернуться в «Салават» из фарма «Питтсбурга». 26-летнему защитнику осталось договориться об условиях (Михаил Зислис)

Алексеев может вернуться в «Салават» из Северной Америки.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, защитник Александр Алексеев может вернуться в «Салават Юлаев» из Северной Америки.

Отмечается, что уфимский клуб, владеющий правами на 26-летнего игрока в FONBET КХЛ, выставил «неподъемную цену» для других команд лиги. Сторонам осталось договориться об условиях контракта.

В этом сезоне Алексеев выступает за фарм-клуб «Питтсбурга» («Уилкс-Бэрри») в АХЛ. На его счету 44 матча с учетом плей-офф и 16 (3+13) очков.

По ходу карьеры защитник провел 94 игры за «Вашингтон» и сделал 9 (1+8) результативных действий.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Если получится подписать, то это топ усиление. Хороший габаритный двусторонний защитник. И бросок есть и в обороне надёжности должен добавить. Держим кулачки за подписание.
В обороне грустно у него все, он потому и в нхл не закрепился, постоянно выпадал из момента, другой вопрос, что в кхл смотрелся неплохо и, наверное, после ахл будет рвать и метать.
Это по его игре за Салават 5-6 лет назад? Так-то не очень понятно, в каком состоянии он сейчас. В сезоне 20-21 смотрелся очень хорошо, да
Этот ход напрашивался, Салавату очень нужны защитники. Лишь бы за несколько лет в АХЛ Алексеев не деградировал. Настораживает что даже на пару матчей в команду НХЛ не подняли за сезон. Интересно было бы узнать мнение тех, кто внимательно следит за североамериканскими лигами: в какой форме сейчас Алексеев и прибавил/сдал за последние годы.
Гришку на выход, Алексеева берите.
хорошее усиление для Салавата,если подпишут
в КХЛ хорошо играл надо брать вместо подающего надежды Ц
В какой бы он форме не находился, это лучший вариант по сравнению с Цулыгиным, Газимовым, Комаровым ...
если смогут договориться то было бы неплохо пять лет назад ему было 20 и довольно таки неплохой сезон в Уфе провел
Уж точно не балласт!
За этого лобанке не подпишут
