Алексеев может вернуться в «Салават» из фарма «Питтсбурга». 26-летнему защитнику осталось договориться об условиях (Михаил Зислис)
Алексеев может вернуться в «Салават» из Северной Америки.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, защитник Александр Алексеев может вернуться в «Салават Юлаев» из Северной Америки.
Отмечается, что уфимский клуб, владеющий правами на 26-летнего игрока в FONBET КХЛ, выставил «неподъемную цену» для других команд лиги. Сторонам осталось договориться об условиях контракта.
В этом сезоне Алексеев выступает за фарм-клуб «Питтсбурга» («Уилкс-Бэрри») в АХЛ. На его счету 44 матча с учетом плей-офф и 16 (3+13) очков.
По ходу карьеры защитник провел 94 игры за «Вашингтон» и сделал 9 (1+8) результативных действий.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии