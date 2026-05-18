Алексеев может вернуться в «Салават» из фарма «Питтсбурга». 26-летнему защитнику осталось договориться об условиях (Михаил Зислис)

Алексеев может вернуться в «Салават» из Северной Америки.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, защитник Александр Алексеев может вернуться в «Салават Юлаев » из Северной Америки.

Отмечается, что уфимский клуб, владеющий правами на 26-летнего игрока в FONBET КХЛ, выставил «неподъемную цену» для других команд лиги. Сторонам осталось договориться об условиях контракта.

В этом сезоне Алексеев выступает за фарм-клуб «Питтсбурга » («Уилкс-Бэрри») в АХЛ. На его счету 44 матча с учетом плей-офф и 16 (3+13) очков.

По ходу карьеры защитник провел 94 игры за «Вашингтон» и сделал 9 (1+8) результативных действий.