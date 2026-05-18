«Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур» заинтересованы в Пилипенко (Артур Хайруллин)

«Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур» заинтересованы в Пилипенко.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Нефтехимик», «Амур» и «Сибирь» заинтересованы в подписании контракта с нападающим Кириллом Пилипенко.

29-летний форвард провел текущий сезон FONBET КХЛ в «Северстали» (6+2 за 21 матч) и «Авангарде» (1+0 в 17 играх с учетом плей-офф).

Срок его действующего контракта рассчитан до 31 мая 2026 года.

Отметим, что в сезоне-2024/25 он набрал 56 (30+26) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Северсталь».

Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Ну Амур тут скорее , как тот бомж за окном, будет смотреть, как Сиба с Нефтехимиком кушают.
Зачем ава его брала под натяжной потолок?
Алексей
Зачем ава его брала под натяжной потолок?
Чтобы другим не достался.
