Андрей Назаров: «Старый ослик Тардиф развалил весь мировой хоккей, ЧМ никому не нужен. Весь мир смотрит и следит только за финалом Кубка Гагарина»
Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 после четырех игр).
«Эта финальная серия КХЛ – лучшая за историю лиги. Вчера мы увидели очередной классный матч. Заправленные нашим лучшим в мире топливом «Локомотив» и «Ак Барс», словно огромные грузовики, мчат к титулу.
Фаворита здесь нет: обе команды показывают сильнейшую игру. И, что самое главное, популяризируют российский хоккей и нашу лигу. Теперь мы уже точно увидим как минимум шесть матчей. Серия точно вернется в Казань, а пока будем следить за следующей игрой в Ярославле.
Несмотря на обилие футбола, хоккей все равно занял лидирующие позиции на федеральном спортивном телевидении. Конечно, билетов на финал не достать: ни в Ярославле, ни в Казани. Но наши «любимые» спекулянты, как обычно, делают свое дело.
В то же время параллельно идет чемпионат мира по хоккею, но его никто не смотрит. Наш старый пиренейский ослик Тардиф (президент ИИХФ – Спортс) развалил весь мировой хоккей, чемпионат мира объективно никому не нужен.
Все, весь мир, смотрят и следят только за финалом Кубка Гагарина. Пусть победит сильнейший», – сказал Назаров.
Сборная Канады, проведя 2 матча в группе (с Швецией и Италией) на BCF арене вместимостью 7500 зрителей, получила среднюю посещаемость в 6977 зрителей.
Сборная Швейцарии в 2 матчах добилась средней посещаемости в 10000 зрителей при вместимости арены Swiss Life в 10000 (Назаров, сможешь посчитать процент или сложновато будет?).
Такие вот дела.
(не уверен, что Назаров обучен грамоте )