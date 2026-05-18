  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Назаров: «Старый ослик Тардиф развалил весь мировой хоккей, ЧМ никому не нужен. Весь мир смотрит и следит только за финалом Кубка Гагарина»
0

Андрей Назаров: «Старый ослик Тардиф развалил весь мировой хоккей, ЧМ никому не нужен. Весь мир смотрит и следит только за финалом Кубка Гагарина»

Андрей Назаров: ослик Тардиф развалил мировой хоккей, весь мир смотрит КХЛ.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 после четырех игр). 

«Эта финальная серия КХЛ – лучшая за историю лиги. Вчера мы увидели очередной классный матч. Заправленные нашим лучшим в мире топливом «Локомотив» и «Ак Барс», словно огромные грузовики, мчат к титулу.

Фаворита здесь нет: обе команды показывают сильнейшую игру. И, что самое главное, популяризируют российский хоккей и нашу лигу. Теперь мы уже точно увидим как минимум шесть матчей. Серия точно вернется в Казань, а пока будем следить за следующей игрой в Ярославле.

Несмотря на обилие футбола, хоккей все равно занял лидирующие позиции на федеральном спортивном телевидении. Конечно, билетов на финал не достать: ни в Ярославле, ни в Казани. Но наши «любимые» спекулянты, как обычно, делают свое дело.

В то же время параллельно идет чемпионат мира по хоккею, но его никто не смотрит. Наш старый пиренейский ослик Тардиф (президент ИИХФ – Спортс) развалил весь мировой хоккей, чемпионат мира объективно никому не нужен.

Все, весь мир, смотрят и следят только за финалом Кубка Гагарина. Пусть победит сильнейший», – сказал Назаров.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoЛюк Тардиф
logoАндрей Назаров
logoИИХФ
болельщики
logoЧМ по хоккею
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoЧемпионат.com

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ослина средних лет Назаров, смотри сюда:
Сборная Канады, проведя 2 матча в группе (с Швецией и Италией) на BCF арене вместимостью 7500 зрителей, получила среднюю посещаемость в 6977 зрителей.

Сборная Швейцарии в 2 матчах добилась средней посещаемости в 10000 зрителей при вместимости арены Swiss Life в 10000 (Назаров, сможешь посчитать процент или сложновато будет?).

Такие вот дела.
Ответdrugoon
Ослина средних лет Назаров, смотри сюда: Сборная Канады, проведя 2 матча в группе (с Швецией и Италией) на BCF арене вместимостью 7500 зрителей, получила среднюю посещаемость в 6977 зрителей. Сборная Швейцарии в 2 матчах добилась средней посещаемости в 10000 зрителей при вместимости арены Swiss Life в 10000 (Назаров, сможешь посчитать процент или сложновато будет?). Такие вот дела.
Он читает комментарии
ОтветМарат Каримуллин
Он читает комментарии
Кто, Тардиф?
(не уверен, что Назаров обучен грамоте )
Да, тут комментировать, только портить! Искрометно!))
ОтветШурум-Бурум
Да, тут комментировать, только портить! Искрометно!))
Кто-то прокололся. Это не Назаров, а ИИ. Про единение вокруг лидера не упомянуто)))))
На секунду задумался, что это тело было тренером в клубах кхл. С ума сойти, конечно
Это так толсто, что даже тонко)
Не скажу про этот, но прошлый запомнил. И отлет Канады от Дании, и шайбу Тейджа Томпсона в финале.
Да, понедельник- день тяжелый для Наза
В точку! Пятую.
Наша Раша всё ещё в тренде. А это Россия и весь мир нам завидует.
Мог бы ради приличия и игры на Кубок Стэнли упомянуть. Есть прожжённая, компетентная публика, которая смотрит и эти матчи.
А весь Мир. Это Он и его друг Теабалдо ?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» принимает «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
4 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
сегодня, 15:01
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
29 минут назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
44 минуты назадВидео
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
сегодня, 14:58
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Алифанов о Кузнецове: «Человек, которого деньги и достижения нисколько не изменили. Женя остался таким же хорошим парнем из Челябинска. Очень бы хотелось увидеть его снова в черно-белых цветах»
5 минут назад
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
19 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Рекомендуем