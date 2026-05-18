Андрей Назаров: «Старый ослик Тардиф развалил весь мировой хоккей, ЧМ никому не нужен. Весь мир смотрит и следит только за финалом Кубка Гагарина»

Андрей Назаров: ослик Тардиф развалил мировой хоккей, весь мир смотрит КХЛ.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом » (2-2 после четырех игр).

«Эта финальная серия КХЛ – лучшая за историю лиги. Вчера мы увидели очередной классный матч. Заправленные нашим лучшим в мире топливом «Локомотив » и «Ак Барс», словно огромные грузовики, мчат к титулу.

Фаворита здесь нет: обе команды показывают сильнейшую игру. И, что самое главное, популяризируют российский хоккей и нашу лигу. Теперь мы уже точно увидим как минимум шесть матчей. Серия точно вернется в Казань, а пока будем следить за следующей игрой в Ярославле.

Несмотря на обилие футбола , хоккей все равно занял лидирующие позиции на федеральном спортивном телевидении. Конечно, билетов на финал не достать: ни в Ярославле, ни в Казани. Но наши «любимые» спекулянты, как обычно, делают свое дело.

В то же время параллельно идет чемпионат мира по хоккею, но его никто не смотрит. Наш старый пиренейский ослик Тардиф (президент ИИХФ – Спортс) развалил весь мировой хоккей, чемпионат мира объективно никому не нужен.

Все, весь мир, смотрят и следят только за финалом Кубка Гагарина. Пусть победит сильнейший», – сказал Назаров.