Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин планирует посетить финал Фонбет Кубка России по футболу, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар».

«Александр планирует приехать на суперфинал Кубка России», – передает ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Финал пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Хоккеист прилетел в Россию 13 мая.

40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ .