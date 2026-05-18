Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
Александр Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин планирует посетить финал Фонбет Кубка России по футболу, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар».
«Александр планирует приехать на суперфинал Кубка России», – передает ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.
Финал пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Хоккеист прилетел в Россию 13 мая.
40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии