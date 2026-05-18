Плющев о том, что у Сурина нет голов в финале Кубка Гагарина: «Все‑таки он парень молодой, а здесь битва приличных мужичков. Хоккей кость в кость, он не попадает в струю»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о результативности форварда «Локомотива» Егора Сурина в Кубке Гагарина.
В текущем розыгрыше плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ 19-летний Сурин забросил 1 шайбу в 20 играх при 6 очках. В регулярке у него было 15 голов в 57 играх.
– Сурин до сих пор не забросил ни одной шайбы в финале плей‑офф, да и в целом, в играх на вылет на его счету лишь один гол, с чем это связываете?
– Это и молодость, и много внимания к нему приковано. Нельзя сказать, что Егор выпадает из игры, но он играет гораздо менее остро, чем раньше. И это заметно.
Все‑таки Сурин парень молодой, а здесь идет битва приличных мужичков. Ничего удивительного в его игре нет. Просто идет хоккей кость в кость, а он не попадает в свою струю, – сказал Плющев.
Комментарии