  Плющев о том, что у Сурина нет голов в финале Кубка Гагарина: «Все‑таки он парень молодой, а здесь битва приличных мужичков. Хоккей кость в кость, он не попадает в струю»
Плющев о том, что у Сурина нет голов в финале Кубка Гагарина: «Все‑таки он парень молодой, а здесь битва приличных мужичков. Хоккей кость в кость, он не попадает в струю»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о результативности форварда «Локомотива» Егора Сурина в Кубке Гагарина. 

В текущем розыгрыше плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ 19-летний Сурин забросил 1 шайбу в 20 играх при 6 очках. В регулярке у него было 15 голов в 57 играх. 

– Сурин до сих пор не забросил ни одной шайбы в финале плей‑офф, да и в целом, в играх на вылет на его счету лишь один гол, с чем это связываете?

– Это и молодость, и много внимания к нему приковано. Нельзя сказать, что Егор выпадает из игры, но он играет гораздо менее остро, чем раньше. И это заметно.

Все‑таки Сурин парень молодой, а здесь идет битва приличных мужичков. Ничего удивительного в его игре нет. Просто идет хоккей кость в кость, а он не попадает в свою струю, – сказал Плющев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
в хоккей надо играть,а не шакалить на льду. Рекламу себе как гниль уже сделал.
ОтветБродяга 102
Вы на поведение Сафонова посмотрите,а потом про Сурина ,Радулова чего то говорите. А болельщикам СЮ нечего обижаться,4:0 просто так не проигрывают
ОтветДмитрий Соболев
да у вас гойных полно....паник тот же,полунин,а шакаленок вообще тварь
Наверняка есть и неприличные мужики
Твоя струя уже никуда не попадает.Все мимо))))))))
Карпухин ответил Сурину, сказавшему, что не знает Сафонова: «Такой молодой, а уже с памятью проблемы. Или это Ларионов?»
18 мая, 07:25Фото
Плющев о финале Кубка Гагарина: «Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы затянуть серию. Перепады «Локомотива» и «Ак Барса» – не признак класса»
18 мая, 06:22
Сурин об Исаеве и 1:2 от «Ак Барса»: «Что говорить про Даньку? Не скажу, что он допускает ошибки. Все время держит «Локомотив» в игре»
17 мая, 20:00
Сурин о трэш-токе Сафонова из «Ак Барса»: «Это кто вообще? Не знаю такого»
17 мая, 15:33
