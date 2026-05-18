  Карпухин ответил Сурину, сказавшему, что не знает Сафонова: «Такой молодой, а уже с памятью проблемы. Или это Ларионов?»
Карпухин ответил Сурину, сказавшему, что не знает Сафонова: «Такой молодой, а уже с памятью проблемы. Или это Ларионов?»

Илья Карпухин ответил Сурину: такой молодой, а уже с памятью проблемы.

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин дал ответ на реплику форварда «Локомотива» Егора Сурина о своем одноклубнике Илье Сафонове

После четвертого матча финала Кубка Гагарина (2:1 в пользу казанцев, 2-2 в серии) 19-летнего Сурина спросили о трэш-токе Сафонова. Егор ответил: «Это кто вообще? Не знаю такого».

«Такой молодой, а уже с памятью какие-то проблемы. Или это Ларионов?» – написал Карпухин в комментариях к видеоролику в соцсети с интервью игрока ярославцев. 

У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Олеси Усовой
Ну куда без трэштока)) серия и должна быть горячей
Сурин хороший малый, только не всё надо копировать у Радулова, в НХЛ "быков" быстро на место ставят, Раду не даст соврать, там он вёл себя - ниже травы, тише воды
Задолбали уже с этой мантрой.
кого последнего в НХЛ на место ставили? Может Маршанда, который натурально лизал игроков соперника? Или Беннета, который игроков травмирует?
НХЛ уже давно достаточно плюшевая лига и никому там голову не отрывают
Команды стоят друг друга
Причем здесь Ларионов?
Оба не поумнели.
Отсылка к поганому поступку Ларионова, который отказался от Карпухина и сказал что у них нет такого игрока. Вот и передал ему привет, достаточно остроумно
Да Молодчик Сурин) пусть накидывают, это только интерес подогревает лишний и принципиальности между игроками добавляет) все равно на деле друг другу руки пожмут 🤝
Карпухин... 27 лет, а не поумнел)))
Карпухин,а кто это ?
Респект Карпухину)
Злой на Ларика .)
