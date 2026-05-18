Карпухин ответил Сурину, сказавшему, что не знает Сафонова: «Такой молодой, а уже с памятью проблемы. Или это Ларионов?»
Илья Карпухин ответил Сурину: такой молодой, а уже с памятью проблемы.
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин дал ответ на реплику форварда «Локомотива» Егора Сурина о своем одноклубнике Илье Сафонове.
После четвертого матча финала Кубка Гагарина (2:1 в пользу казанцев, 2-2 в серии) 19-летнего Сурина спросили о трэш-токе Сафонова. Егор ответил: «Это кто вообще? Не знаю такого».
«Такой молодой, а уже с памятью какие-то проблемы. Или это Ларионов?» – написал Карпухин в комментариях к видеоролику в соцсети с интервью игрока ярославцев.
У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Олеси Усовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
НХЛ уже давно достаточно плюшевая лига и никому там голову не отрывают