Карпухин ответил Сурину, сказавшему, что не знает Сафонова: «Такой молодой, а уже с памятью проблемы. Или это Ларионов?»

Илья Карпухин ответил Сурину: такой молодой, а уже с памятью проблемы.

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин дал ответ на реплику форварда «Локомотива » Егора Сурина о своем одноклубнике Илье Сафонове .

После четвертого матча финала Кубка Гагарина (2:1 в пользу казанцев, 2-2 в серии) 19-летнего Сурина спросили о трэш-токе Сафонова. Егор ответил: «Это кто вообще? Не знаю такого».

«Такой молодой, а уже с памятью какие-то проблемы. Или это Ларионов? » – написал Карпухин в комментариях к видеоролику в соцсети с интервью игрока ярославцев.

У Ларионова спросили про Карпухина, назвав игрока Степаном: «Кого? У нас такого хоккеиста нет. Его не было в составе с первого дня»