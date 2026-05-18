  Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»

Александр Черных, агент форварда «Авангарда» Константина Окулова высказался о результативности игрока в текущем сезоне.

31-летний нападающий в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ провел 68 игр и набрал 74 (24+50) очка. В плей‑офф добавил 21 (10+11) балл в 17 матчах. 

Сообщалось, что зарплата Окулова за сезон‑2026/27 без учета бонусов составит 85 миллионов рублей.

– Для многих такой сезон и в частности плей‑офф в исполнении Окулова стал неожиданностью.

– Я ждал в принципе такого выступления. Окулов всегда был на первом месте в предыдущих командах по статистике.

– Тем не менее, такое преображение после не самых удачных последних сезонов в ЦСКА – не рядовая история.

– Слава богу, что так получилось. Ги Буше дал ему волю, чтобы Константин играл. В отличие от Кирилла Пилипенко, от которого требовались определенные действия, Костю никто не трогал и позволяли ему играть в хоккей как он умеет.

– После такого выступления не будете у «Авангарда» просить увеличения зарплаты?

– Во‑первых, Костя выполнил бонус за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ. Поэтому контрактом мы довольны. С Костей мы этого не обсуждали, но если руководство решит дополнительно поощрить игрока, будем только рады, если на нас выйдут с предложением переподписать контракт на следующий год с увеличением зарплаты, – сказал Черных. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Ещё такой сезон, и тогда можно обсудить повышение и срок контракта
Да с хрена ли. Контракт есть, там все прописано, а условия обсуждать по окончании следующего сезона (или когда у него заканчивается).
При существующем потолке зарплат было бы глупо, ну если только Окулов собирается один бегать по площадке, тогда можно
