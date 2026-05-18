Баландин о «Металлурге»: «В полуфинале команда просто не играла. Самое страшное – безразличие Разина. И у игроков не было интереса: кто-то в НХЛ собрался, кто-то в отпуск»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о поражении «Металлурга» от «Ак Барса» (1-4) в полуфинале Кубка Гагарина. 

– В сезоне «Металлург» показывал великолепный хоккей, но в полуфинале непонятно, что произошло – команда просто не играла.

Самое страшное – безразличие Разина. Казалось, он был не в игре, а где-то в другом месте. Ему не удалось в этом сезоне подвести команду к завоеванию Кубка Гагарина.

И у игроков не было заинтересованности: кто-то в НХЛ собрался, кто-то уже билеты в отпуск заказал. «Металлург» в плей-офф не показал тот результат, который должен был показать.

– И зря Разин начал выяснять отношения с журналистами?

– Ругаться с журналистами – это последнее дело. Хотя и бывают неприятные вопросы с их стороны, но у них такая же работа. Было бы простительно, если бы был тренер-новичок, но Разин – опытный тренер, и не очень хорошо переводить все в открытое противостояние.

Должен был уже привыкнуть, что в твой адрес могут быть и неприятные высказывания. Если о тебе говорят, это хорошо, когда не говорят – это намного хуже, – сказал Баландин. 

Ой ой - ешеньки откуда ,провалившему работу в своей команде, менеджеру Трактора, снятся кошмары с ,, безразличием Разина" и озабоченностью настроения в клубе, не имеющему отношения к данномыэу ,,знатоку" баландину...
По мне так Разин красавчик, просто с журналюгами зря вступили в реплику, это того не стоило, плохую рекламу себе сделал. А так весь сезон все любовались хоккеем МмГ. А плей офф просто Ак Барс слишком мощный оказался .
Пик формы у Металлурга был в конце регулярки ,к плейофф он был пройден. Ошибка Разина сто процентов, в подведению команды к плейофф. Ну и конечно все эти отьезды в Нхл, плохо влияют на игрока .В голове у Канцерова и Набокова, совсем другие мысли .
