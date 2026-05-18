Баландин о «Металлурге»: «В полуфинале команда просто не играла. Самое страшное – безразличие Разина. И у игроков не было интереса: кто-то в НХЛ собрался, кто-то в отпуск»

Андрей Баландин о «Металлурге»: самое страшное – безразличие Разина в полуфинале.

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о поражении «Металлурга » от «Ак Барса » (1-4) в полуфинале Кубка Гагарина.

– В сезоне «Металлург» показывал великолепный хоккей, но в полуфинале непонятно, что произошло – команда просто не играла.

Самое страшное – безразличие Разина . Казалось, он был не в игре, а где-то в другом месте. Ему не удалось в этом сезоне подвести команду к завоеванию Кубка Гагарина.

И у игроков не было заинтересованности: кто-то в НХЛ собрался, кто-то уже билеты в отпуск заказал. «Металлург» в плей-офф не показал тот результат, который должен был показать.

– И зря Разин начал выяснять отношения с журналистами?

– Ругаться с журналистами – это последнее дело. Хотя и бывают неприятные вопросы с их стороны, но у них такая же работа. Было бы простительно, если бы был тренер-новичок, но Разин – опытный тренер, и не очень хорошо переводить все в открытое противостояние.

Должен был уже привыкнуть, что в твой адрес могут быть и неприятные высказывания. Если о тебе говорят, это хорошо, когда не говорят – это намного хуже, – сказал Баландин.

