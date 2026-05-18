  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о том, что Кубок Стэнли вновь не привезут в Россию: «Странно, мне казалось, что НХЛ была примером нормальных отношений. Они могли бы обосновать, почему перестали разрешать»
0

Фетисов о том, что Кубок Стэнли вновь не привезут в Россию: «Странно, мне казалось, что НХЛ была примером нормальных отношений. Они могли бы обосновать, почему перестали разрешать»

Вячеслав Фетисов: НХЛ могла бы обосновать, почему нельзя везти Кубок Стэнли в РФ.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз – в качестве тренера) Вячеслав Фетисов высказался о том, что в этом году трофей опять не привезут в Россию. 

Запрет был введен в 2022 году. В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы».

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ранее заявил: «В этом году такая политика не изменилась».

«Привет Биллу, который был против такого решения и в 1997 году, когда я хотел привезти трофей в Москву. Но лига в свое время сделала правильное решение, разрешив это сделать. Кубок Стэнли – это приз, который испокон веков (трофей был учрежден в 1893 году – Спортс) гостил там, где его хотели видеть.

Решение печальное – мне всегда казалось, что для НХЛ принципы важнее всего, поэтому наши хоккеисты там играют, болельщики их любят, деньги на них НХЛ зарабатывает. А вот соблюсти одно из главных правил чемпионам распоряжаться своим кубком так, как они считают нужным, в лиге до конца не могут.

Могли бы обосновать, почему перестали разрешать. НХЛ для меня являлась примером соблюдения существующих правил в спорте. Я не представляю, что может произойти криминального с точки зрения лиги, если тот же Иван Демидов привезет Кубок в Москву.

Но это их решение, лиге с ним жить, оно из разряда несправедливых. Странно, мне казалось, что НХЛ была примером нормальных отношений», – сказал Фетисов. 

Отметим, что хотя бы один российский игрок выигрывает Кубок Стэнли начиная с 2016 года. В этом сезоне серия продолжится, если трофей не выиграет «Баффало».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
ТАСС
logoПолитика
logoИван Демидов
logoВячеслав Фетисов
logoБилл Дэйли
logoНХЛ
logoМонреаль
logoКубок Стэнли

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Может ему всё таки кто-нибудь объяснит. Хоккеист всё таки, не так там много в голове.
ОтветBigPooh - Viktor Baranov
Может ему всё таки кто-нибудь объяснит. Хоккеист всё таки, не так там много в голове.
Если даже не знает , что Иван Демидов - это в первую очередь ведущий телепрограммы Музобоз в прекрасной России прошлого , а не хоккеист , то что ему можно объяснить ?
Так его и так не привезут, кубок будет у Баффало, а там русских нет
Let’s go Buffalo 🐃
так объяснили еще в 2022м, ничего не поменялось с тех пор
Разорвали все телеконтракты, перестали выдавать аккредитации российским журналистам, не допустили сборников до международных турниров под своей эгидой, даже русскоязычную версию сайта удалили (как будто по-русски только в России разговаривают). Нормальное отношение, Владислав Александрович, ничего не скажешь
ОтветVixy11
Разорвали все телеконтракты, перестали выдавать аккредитации российским журналистам, не допустили сборников до международных турниров под своей эгидой, даже русскоязычную версию сайта удалили (как будто по-русски только в России разговаривают). Нормальное отношение, Владислав Александрович, ничего не скажешь
Вячеслав Александрович*
Так у нас же импортозамещение- Кубок Гагарина, какой ему ещё Кубок Стэнли?
А какие есть версии, Вячеслав?)
Чему удивляться то? 5 раз уже..
Странно действительно, у нас ведь безопасность, да господин депутат или министр какой ебатни сейчасты?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
19 минут назад
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
22 минуты назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
30 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
58 минут назадLive
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо». Армейцы готовы выплатить «серьезную компенсацию» (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:44
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
34 минуты назад
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
52 минуты назад
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»
сегодня, 08:50
Рекомендуем