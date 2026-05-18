Фетисов о том, что Кубок Стэнли вновь не привезут в Россию: «Странно, мне казалось, что НХЛ была примером нормальных отношений. Они могли бы обосновать, почему перестали разрешать»

Вячеслав Фетисов: НХЛ могла бы обосновать, почему нельзя везти Кубок Стэнли в РФ.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз – в качестве тренера) Вячеслав Фетисов высказался о том, что в этом году трофей опять не привезут в Россию.

Запрет был введен в 2022 году. В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы».

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ранее заявил : «В этом году такая политика не изменилась».

«Привет Биллу, который был против такого решения и в 1997 году, когда я хотел привезти трофей в Москву. Но лига в свое время сделала правильное решение, разрешив это сделать. Кубок Стэнли – это приз, который испокон веков (трофей был учрежден в 1893 году – Спортс) гостил там, где его хотели видеть.

Решение печальное – мне всегда казалось, что для НХЛ принципы важнее всего, поэтому наши хоккеисты там играют, болельщики их любят, деньги на них НХЛ зарабатывает. А вот соблюсти одно из главных правил чемпионам распоряжаться своим кубком так, как они считают нужным, в лиге до конца не могут.

Могли бы обосновать, почему перестали разрешать. НХЛ для меня являлась примером соблюдения существующих правил в спорте. Я не представляю, что может произойти криминального с точки зрения лиги, если тот же Иван Демидов привезет Кубок в Москву.

Но это их решение, лиге с ним жить, оно из разряда несправедливых. Странно, мне казалось, что НХЛ была примером нормальных отношений», – сказал Фетисов.

Отметим, что хотя бы один российский игрок выигрывает Кубок Стэнли начиная с 2016 года. В этом сезоне серия продолжится, если трофей не выиграет «Баффало».