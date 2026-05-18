Плющев о финале Кубка Гагарина: «Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы затянуть серию. Перепады «Локомотива» и «Ак Барса» – не признак класса»

Владимир Плющев: есть мысль, что сценарий финала КГ пишет кто-то со стороны.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (2-2 после четырех матчей).

– Мне совершенно непонятен ее сценарий. Во втором матче Казань, можно сказать, разгромила соперника на чужой подаче – и на этой волне уверенности была обязана начинать домашний старт.

На деле все вышло наоборот – в первой игре в Казани хозяев просто не узнал. Никакой уверенности в своих силах, никакого куража – провальный матч.

В повторной игре – все наоборот, уже «Локомотив» не сыграл в свою силу и не забрал свое. Такие перепады – не признак класса обеих команд и лиги в целом.

– В чем причина?

– Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы максимально затянуть серию. Это мы увидели еще в серии Ярославля и Омска, когда одну из команд начали подтягивать за уши.

А еще дело в самой Казани. У «Ак Барса» много козырей, команда мощная, силовая, может играть по-спортивному нагло, диктовать свои условия. Однако со стороны тренерского штаба не всегда видна поддержка командного куража, наоборот, команду искусственно ограничивают, загоняют в рамки осторожного, скучноватого хоккея.

Мне такая политика не совсем понятна. Так можно не реализовать свой потенциал – и проиграть самому себе, – сказал Плющев.