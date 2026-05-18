Плющев о финале Кубка Гагарина: «Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы затянуть серию. Перепады «Локомотива» и «Ак Барса» – не признак класса»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 после четырех матчей).
– Мне совершенно непонятен ее сценарий. Во втором матче Казань, можно сказать, разгромила соперника на чужой подаче – и на этой волне уверенности была обязана начинать домашний старт.
На деле все вышло наоборот – в первой игре в Казани хозяев просто не узнал. Никакой уверенности в своих силах, никакого куража – провальный матч.
В повторной игре – все наоборот, уже «Локомотив» не сыграл в свою силу и не забрал свое. Такие перепады – не признак класса обеих команд и лиги в целом.
– В чем причина?
– Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы максимально затянуть серию. Это мы увидели еще в серии Ярославля и Омска, когда одну из команд начали подтягивать за уши.
А еще дело в самой Казани. У «Ак Барса» много козырей, команда мощная, силовая, может играть по-спортивному нагло, диктовать свои условия. Однако со стороны тренерского штаба не всегда видна поддержка командного куража, наоборот, команду искусственно ограничивают, загоняют в рамки осторожного, скучноватого хоккея.
Мне такая политика не совсем понятна. Так можно не реализовать свой потенциал – и проиграть самому себе, – сказал Плющев.
Какой же бред, что же синька с людьми делает.
Влияние на результаты было всегда, если кто-то не в курсе.
Веди условно АБ 3-0 в серии, ныли бы что как так конкуренции нет, интриги нет, финал слабый