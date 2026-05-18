  Плющев о финале Кубка Гагарина: «Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы затянуть серию. Перепады «Локомотива» и «Ак Барса» – не признак класса»
Плющев о финале Кубка Гагарина: «Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы затянуть серию. Перепады «Локомотива» и «Ак Барса» – не признак класса»

 Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 после четырех матчей). 

– Мне совершенно непонятен ее сценарий. Во втором матче Казань, можно сказать, разгромила соперника на чужой подаче – и на этой волне уверенности была обязана начинать домашний старт.

На деле все вышло наоборот – в первой игре в Казани хозяев просто не узнал. Никакой уверенности в своих силах, никакого куража – провальный матч.

В повторной игре – все наоборот, уже «Локомотив» не сыграл в свою силу и не забрал свое. Такие перепады – не признак класса обеих команд и лиги в целом.

– В чем причина?

– Иногда закрадывается мысль, что сценарий пишет кто-то со стороны – чтобы максимально затянуть серию. Это мы увидели еще в серии Ярославля и Омска, когда одну из команд начали подтягивать за уши.

А еще дело в самой Казани. У «Ак Барса» много козырей, команда мощная, силовая, может играть по-спортивному нагло, диктовать свои условия. Однако со стороны тренерского штаба не всегда видна поддержка командного куража, наоборот, команду искусственно ограничивают, загоняют в рамки осторожного, скучноватого хоккея.

Мне такая политика не совсем понятна. Так можно не реализовать свой потенциал – и проиграть самому себе, – сказал Плющев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
перепады....... посмотри Бафало с Монреалем. , ....вот где перепады... тоже значит, не очень классные команды....
Ахаха
Какой же бред, что же синька с людьми делает.
ОтветMaksmen1995
Главное не мешать синьку с чем-то ещё, как Назаров
На Фонбет намекает?)
А как им не быть; игры через день, чудовищная физическая и нервная нагрузка. Да еще матчи с одним и тем же соперником.
Ответheivani
ещё сдвиги матчей на 5 часов раньше
Ответdmitrij.vnukov2017
Совершенно верно; в одном вроде часовом поясе, и назначали бы матчи в одно время. Чтобы равномерные промежутки были, в том числе и по части восстановления.
Дедушка смотрел, например, серию пантер с мазутой в финале КС-2024?
Принято поливать такие высказывания, но этим вопросом задаются многие. Обвальные перепады формы замечены во всех видах спорта. Это противоречит логике, если команда или спортсмен сильны, они не могут опускаться ниже какого-то уровня. А сейчас это сплошь и рядом.
Влияние на результаты было всегда, если кто-то не в курсе.
ОтветКино Музыка
В индивидуальных видах спорта соглашусь, хотя тоже не всегда. В командных все много сложнее.
ну этим все не так.
Веди условно АБ 3-0 в серии, ныли бы что как так конкуренции нет, интриги нет, финал слабый
Я так понимаю он про Локомотив ноет? Что Локо тащили за уши и что АК барс должен рвать? Это про команду которая три года на вершине ? У него все хорошо ?
ОтветДмитрий Соболев
Он намекает на фонбет и что обе команды сливают игры до 7 матча.
ОтветRusfan116
Это я понял. Фраза тащят за уши,меня особо заинтересовала
Комментарий удален пользователем
Ответsd4fmwrvz8
Продолжайте вести наблюдение с вами свяжутся...
Понеслась тема конспирологии. Посмотри Баффало-Монреаль, там качели покруче. Тоже класса командам не хватает?
