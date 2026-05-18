  • «Шикутими» впервые с 1994 года стал чемпионом QMJHL. Проспект «Юты» Гейб Смит признан MVP плей-офф с 33 очками в 21 матче, хотя его «Монктон» проиграл в финале
«Шикутими» впервые с 1994 года стал чемпионом QMJHL.

«Шикутими» стал чемпионом юниорской лиги Квебека и Приморских провинций, обыграв в финале прошлогоднего победителя «Монктон» (4-2, 5:1 в шестой игре). 

Для «Садженинс» титул в QMJHL стал третьим в истории и первым с 1994 года. 

Команда завершила плей-офф с результатом 16-4, ранее выбив «Галифакс» (4-0), «Квебек Рэмпартс» (4-0) и «Руин-Норанду» (4-2). 

При этом звание MVP плей-офф получил хоккеист проигравшей команды – 19-летний форвард «Монктона» Гейб Смит. Проспект «Юты» набрал 33 (19+14) очка в 21 игре при полезности «+14». 

В составе «Уайлдкэтс» выступал и прошлогодний обладатель приза Ги Лефлера – 19-летний Калеб Денуайе, права на которого в НХЛ тоже принадлежат клубу из Солт-Лейк-Сити. На его счету 25 (7+18) очков в 21 игре. 

В составе «Шикутими» лучшим бомбардиром стал 20-летний форвард Максим Массе – 24 (6+18) очка в 20 играх.

В регулярном чемпионате проспект «Анахайма» был лучшим в лиге по очкам, набрав 102 (51+51) балла в 63 играх при полезности «+62». 

Таким образом, стали известны все участники Мемориального кубка-2026. Кроме «Шикутими», в нем сыграют «Китченер» (чемпион юниорской лиги Онтарио), «Эверетт» (чемпион Западной хоккейной лиги) и «Келоуна» (Западная хоккейная лига, принимающий клуб). 

«Эверетт» впервые стал чемпионом WHL, завершив плей-офф с результатом 16-2. Проспект «Сиэтла» Миеттинен признан MVP, фаворит драфта НХЛ-2027 Дюпон набрал 23 очка

«Китченер Рейнджерс» впервые с 2008 года стали чемпионами OHL, завершив плей-офф с результатом 16-2. Проспект «Тампы» О'Райлли признан MVP с 17+11 в 18 играх

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт CHL
